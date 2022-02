Twee jaar na duikongeval dat leven kostte aan Kurt en Nathalie brengt parket duikinstructeur voor de rechter

Het duikongeval dat twee jaar geleden het leven kostte aan het Torhoutse koppel Kurt Huberecht (53) en Nathalie Fiers (36) krijgt een vervolg in de rechtbank. Het Veurnse parket brengt eind deze maand R.C. voor de rechter, de duikinstructeur van Nathalie én de man die de boot bestuurde op de fatale dag. “We hopen op het proces ant-woord te krijgen op de vele vragen die we nog hebben”, zegt Kurts moeder Annita Coolman.

Het was een verrassing die Nathalie Fiers geregeld had voor haar grote liefde Kurt Huberecht. Het koppel was twee jaar samen en om dat te vieren, had Nathalie een plekje geregeld voor een duikexpeditie naar het wrak van de Bernard Heinemann, een Duits oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog.

Duiken was één van Kurts grote passies, naast zijn liefde voor goochelen, het dj’en en zijn leven in de horeca. Ook Nathalie was een geboren entertainer – als zangeres van de coverband Dust – én gebeten door de duikmicrobe. Zij mocht zich al een advanced duiker noemen, Kurt had zelfs zijn brevet als instructeur.

Op 15 september 2019 vertrokken Kurt en Nathalie met de boot van Nathalies duikinstructeur R.C. vanuit de haven van Nieuwpoort onder een stralende zon naar de Noord-Franse kust, 27 kilometer verder, waar het wrak van de Heinemann ligt.

Zoekacties

Met een groep duikers ging het koppel langs een slack-line 36 meter onder water, tot bij het wrak. In hun zuurstofflessen zat voldoende om zeker een uur onder water te blijven. Onder water hadden de andere duikers ook nog contact met Kurt en Nathalie, die goed herkenbaar was aan haar witte zwemvliezen.

Maar toen alle andere duikers al terug boven waren, was er van Kurt en Nathalie geen spoor. Meteen werden de hulpdiensten verwittigd en kwamen ook andere boten ter hulp. Met het verstrijken van de uren werd de kans op een goede afloop steeds kleiner. Na twee dagen gaven de hulpdiensten het op en staakten ze de zoekacties. Een harde dobber voor de families van Nathalie en Kurt.

In augustus 2020, bijna een jaar na de fatale duik, werd het lichaam van Nathalie gevonden, dicht bij de Heinemann. Van Kurt is er tot op vandaag geen enkel spoor. Sinds de verdwijning van zijn papa zorgt zijn moeder Annita Coolman voor Arnaud (11), het zoontje van Kurt.

Juridisch staartje

Hoewel het drama in eerste instantie werd afgedaan als een bijzonder jammer ongeval, blijkt nu dat er toch een juridisch staartje aan komt. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, vindt dat er genoeg elementen zijn om R.C. te vervolgen wegens onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Dodelijke onvoorzichtigheid dus. Eind deze maand wordt het proces ingeleid voor de rechtbank van Veurne.

Annita Coolman, de moeder van Kurt, zal er zich burgerlijke partij stellen. Ze doet dat ook in de naam van Arnaud, de zoon van Kurt. “Het zal een emotioneel proces zijn en een harde dobber, maar ik doe het voor Arnaud. Ik wil niet dat hij achteraf moet denken dat ik er niet alles aan gedaan heb om de waarheid te vinden”, zegt Annita.

Annita Coolman met kleinzoon Arnaud Huberecht. © Johan Sabbe

De mama van Kurt neemt zelf geen standpunt in. Ze zit in een moeilijke positie want ze kent R.C. goed. “Hij was een heel goeie vriend van Kurt. Ze hebben vaak samen gedoken, gingen samen op duikreis. Bovendien is R.C. nu samen met een ex-vriendin van Kurt met wie ik een heel goeie band heb. Zij en R.C. zijn een jaar na het drama nog rozen gaan uitstrooien op de plek waar Kurt en Nathalie vermist raakten. Ook in onze naam. Ik ben niet uit op een hard vonnis – daarmee brengen we Kurt niet terug – maar als R.C. schuldig is, dan moet hij zijn verantwoordelijkheid dragen”, vindt Annita.

Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat Nathalie niet over de nodige ervaring zou beschikt hebben om de bewuste duik te maken. Ook zou R.C. haar een advanced-brevet in sneltempo hebben laten halen, terwijl dat in fasen moet gebeuren. Bij de duik had Nathalie ook vergezeld moeten zijn van haar instructeur R.C., en niet van Kurt Huberecht, haar partner. “Ik ga hier niet over uitweiden, laten we het proces afwachten”, zegt Nathalies vader Philip Fiers.

Lastige situatie

Echt uitkijken naar het proces doet Annita Coolman niet. “Omdat ik R.C. persoonlijk ken, is het een vervelende en lastige situatie voor mij. Het ligt allemaal heel gevoelig. Maar ik wil het proces helemaal volgen, van het begin tot het einde. We moeten erdoor. Arnaud woont nu voltijds bij mij. In het begin had hij het heel moeilijk, maar stilaan kan hij alles een plaats geven. Maar toch. Toch zit hij nog altijd met veel vragen. En met de hoop dat zijn papa ooit gevonden wordt. We hopen dat het proces ons toch op één of andere manier antwoorden kan bieden op die vragen”, klinkt het.