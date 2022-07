Twee granaten ontploft in appartementsgebouw in Heist

In een appartementsgebouw in Heist, bij Knokke, zijn dinsdagnacht twee granaten ontploft. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is wel aanzienlijk.

De politie en ontmijningsdienst DOVO trokken na de ontploffingen ter plaatse. “Het onderzoek is volop aan de gang”, stelt het Brugse parket.

Alle motieven worden momenteel onderzocht. De Knokse burgemeester Piet De Groote (GBL) werd woensdag in alle vroegte op de hoogte gebracht van het incident. “Het is een zeer vreemde zaak”, reageert hij. “Een eventueel motief is nog niet duidelijk. Of het om een kwajongensstreek of aanslag gaat zal het onderzoek moeten uitwijzen.”

Op camerabeelden van een juwelierszaak zouden twee verdachte individuen gezien zijn, kort voor de ontploffing van de granaten. De juwelierszaak is momenteel gesloten. “De granaten zijn ontploft in een gang tussen de juwelierszaak en onze krantenwinkel”, zegt de uitbater van dagbladhandel Scooby-Doe. “Die gang leidt naar een aantal appartementen boven de handelszaken. Is het een afrekening in het drugsmilieu of is er iets anders aan de hand? Voorlopig weten we niets meer”, klinkt het.

Ook de uitbater van juwelierszaak Lardinois heeft er het raden naar wat de bedoeling was. “Op camerabeelden is te zien hoe twee jonge kerels, in het zwart gekleed en met kaptruien, in beeld lopen en weer verdwijnen. Drie minuten later zie je ze weglopen in de richting van de kust. Of ze er iets mee te maken hebben, is niet meteen duidelijk”, zegt Igor Lardinois vanop vakantie in Kroatië.

Hij vermoedt niet dat het de bedoeling was om een inbraak te plegen in zijn zaak. “Dat hoop ik toch niet. De schade is in ieder geval beperkt gebleven. Er is één raam gesneuveld maar langs daar kan je de zaak niet binnen. De explosie was ook niet overdreven erg, want mijn alarm is zelfs niet afgegaan. Naar wat ik hoor, gaat de politie voorlopig uit van vandalisme”, klinkt het.

(MM/LK)