Twee Albanezen aangehouden voor mensensmokkel met opblaasbare motorboot in De Panne

De Brugse onderzoeksrechter heeft twee Albanezen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat heeft het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge gemeld. Met een opblaasbare motorboot wilden de verdachten zondagochtend twaalf transmigranten oppikken in De Panne.

In samenwerking met het Britse National Crime Agency (NCA) kwam de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen een organisatie op het spoor die zich kennelijk inliet met het smokkelen van personen naar het Verenigd Koninkrijk.

Zaterdagnacht kwamen twee leden van de organisatie met een krachtige RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) vanuit het Verenigd Koninkrijk om ter hoogte van de Belgische kust transmigranten op te pikken en terug te varen naar Engeland. De Federale Politie stelde alles in het werk om te voorkomen dat transmigranten in de boot zouden klimmen, om op die manier een levensgevaarlijke situatie te vermijden. Toen de twee vermoedelijke mensensmokkelaars de politiediensten opmerkten, stuurden zij hun boot in volle vaart tot op het strand van De Panne, waarbij zij uit de boot sprongen en vervolgens de vlucht namen in de richting van de duinen. Zij konden echter meteen ingerekend worden door de politie.

In de omgeving van het strand en de duinen bevonden zich 12 transmigranten van Albanese origine, meer bepaald 8 mannen, 3 vrouwen en een kind van 5 jaar. Ook deze personen werden meegenomen voor verhoor.

De beide verdachten van 34 en 44 jaar werden verhoord en werden vervolgens voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Brugge, die besliste om hen aan te houden op verdenking van mensensmokkel. In Engeland werd gisteren evenzeer een verdachte gearresteerd.