Twaalf maanden cel voor twintiger die in De Haan vakantiewoning binnendrong en er een badje nam

Een Marokkaanse jongeman (21) heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor woonstschennis, vernieling en diefstal.

Op 16 maart arriveerden huurders rond 21 uur aan hun vakantiewoning in De Haan. Groot was hun verbazing toen ze vaststelden dat er een raam was ingeslagen en ze boven gestommel hoorden. Het gezin snelde terug naar buiten en alarmeerde de politie, die de ongewenste gast naar buiten sommeerde.

Bed en bad gebruikt

Omar K. (21) bekende meteen dat hij in het huis wou verblijven. “Hij had het bed en het bad al gebruikt”, verduidelijkte de procureur. Voor het huis stond een elektrische fiets die gestolen bleek op de oprit van een woning in Zedelgem. Toch beweerde K. dat het zijn eigen fiets betrof. De jongeman kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)