Transmigrant die in Zeebrugge overleed pas na drie weken begraven in Algerije

Vorig jaar arresteerde de federale politie 1065 transmigranten. Voor één van de vluchtelingen liep de illegale overtocht fataal af: de Algerijn M’hamed Minifi overleed in Zeebrugge, toen hij zich tijdens de kerstperiode als verstekeling op een schip richting Engeland wou verstoppen. Vorig weekend pas werd zijn lichaam gerepatrieerd en kon hij in zijn geboortestad Médéa begraven worden.

25 december om 3.49 uur in de ochtend. Dat was het laatste berichtje dat M’hamed Menifi op Facebook postte. Hij stuurde een smiley naar een familielid in het Algerijnse Médéa, die een filmpje had verstuurd waarop een peuter zijn oortjes met een wattenstaafje liet reinigen door zijn mama.

Ongeval

Sedertdien was M’hamed Menifi niet meer actief op de sociale media. Hij stierf in de Zeebrugse haven, toen hij aan boord klauterde van een carferry die naar het Beloofde Engeland zou varen. Hij was een van de vele Noord-Afrikanen die een nieuw en beter leven hoopten te vinden in het Verenigd Koninkrijk: hopend op zwart werk, waarvan hij de opbrengst kon delen met zijn familie in Medea.

Pas drie weken na het dodelijk ongeval kon hij vorig weekend in zijn geboorteland begraven worden. Het duurde heel lang eer zijn lichaam kon gerepatrieerd worden. “Er is heel veel contact geweest met de Algerijnse overheid, en het lichaam is zo snel mogelijk gerepatrieerd. Maar er was een formele identificatie nodig vooraleer het lichaam kon worden overgebracht”, zegt substituut-procureur Frank Demeester, woordvoerder van het West-Vlaams parket.

Onder meer uit de foto’s op de facebook-pagina van M’hamed Menifi blijkt dat hij een hele trip door Europa achter de rug had. Hij legde duiizenden kilometers te voet af, alvorens in Zeebrugge te stranden, vlakbij zijn gedroomde plaats van aankomst.