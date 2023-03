Tot 2 jaar cel voor duo na gewapende overval in drugsmilieu

Twee twintigers uit Wevelgem liepen voor de correctionele rechtbank van Kortrijk celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar op voor een gewapende overval op een man in Roeselare. Ze dachten er geld en cannabis te vinden maar gingen uiteindelijk met wat tabak, een zonnebril en wat geld vandoor.

Op 11 augustus 2022 deed Sam V.W. (21) zich voor als pakjesbezorger toen hij bij het huis van het slachtoffer in Roeselare aanbelde. Toen hij de deur opende, sprong ook Bodi D. tevoorschijn. Terwijl de ene het slachtoffer vast hield, deelde de andere klappen uit.

Ze bedreigden hem ook met een alarmpistool. Resultaat: open hoofdwonden, gekloven wenkbrauwen en een gebroken neus. Terwijl de daders hoopten aan de haal te kunnen gaan met geld en cannabis die in de dampkap verstopt zou zitten, moesten ze zich met wat geld, tabak en een zonnebril tevreden stellen.

Hulp

Twee weken later braken ze in het appartement van de buren van D. in en gingen er met een projector, laptop en geld vandoor. Ze kregen daarbij de hulp van Dylan D. uit Kortrijk.

Bodi D. kreeg met 2 jaar effectieve celstraf de zwaarste straf. Sam V.W. komt er met 18 maanden vanaf. Enkel de periode die hij al in voorhechtenis zat, telt als effectieve straf. Dylan D. kreeg 1 jaar effectieve celstraf. (LSi)