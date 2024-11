Tijdelijk alcoholverbod in Brugse stationsbuurt is succes, lokale horeca vraag verlenging maatregel

Sinds Brugge ruim een maand geleden een tijdelijk alcoholverbod ingesteld heeft in de stationsbuurt, is de overlast fel verminderd. Dat bevestigt Sandra Timmerman, voorzitter van Horeca Brugge, die een eigen pastazaak heeft op het Brugse stationsplein. Zij hoopt dat de maatregel definitief wordt of toch minstens verlengd wordt in de zomer van 2025.

Sedert 1 oktober geldt er in Brugge, net als in enkele andere centrumsteden, een alcoholverbod in de stationsbuurt. De gemeenteraad bekrachtigde eind september de maatregel die het stadsbestuur wou invoeren.

Drinken

Burgemeester Dirk De fauw stelde immers vast dat de overlast in de Brugse stationsomgeving de voorbije maanden toegenomen was, sedert Roeselare eenzelfde maatregel invoerde. De politie trof geregeld personen aan die aan het drinken waren op de trappen aan het station.

“Ze hielden zich koest, maar van zodra de combi weg was, deden ze ambetant. Ze vielen passanten lastig, ze riepen en tierden. Ze gingen het Huis van de Bruggeling binnen en verstoorden daar de gang van zaken. Ze urineerden aan de lopende band op het openbaar domein, vervuilden de lift van de stationsparking.”

Extra wapen

“De politie kon er weinig aan doen, maar dank zij het alcoholverbod hebben ze sinds 1 oktober een extra wapen om op te treden”, legt Dirk De fauw uit. “Wie in het openbaar alcohol drinkt, kan opgepakt worden. De gas-ambtenaar kan een boete geven tot 500 euro. De daders zijn niet zozeer jongeren, meestal volwassenen, die zich in de supermarkten bevoorraden met goedkope Cara Pils. Of tegenwoordig zelfs Atlas Pils. Die is momenteel blijkbaar nog goedkoper.”

“Er zitten daklozen bij, die niet naar ‘t SAS willen gaan, omdat ze daar geen alcohol mogen drinken. Maar het probleem beperkt zich niet tot de daklozen alleen, er zijn mensen bij die dagelijks rondhangen aan het station in Brugge. Onder hen een aantal mensen uit Roeselare die in Brugge ‘maten’ komen opzoeken”, aldus de burgemeester.

Vier gasboetes

Inmiddels legde de Brugse politie een plaatsverbod op aan een man van 37 jaar die al herhaaldelijk voor overlast zorgde. Sinds het alcoholverbod van kracht ging, zijn er amper vier gasboetes uitgereikt. “De maatregel is effectief, de overlast is fel verminderd”, zegt Dirk De fauw.

Sandra Timmerman, voorzitter van Horeca Brugge en eigenares van de Italiaanse zaak Pasta Gusto op het stationsplein, beaamt dit: “Er zijn inderdaad veel minder problemen. De overlast is voor 99 procent verdwenen. Enkel bij het einde van de schooltijd zijn er aan het station nog kleine incidenten met jongeren. Maar dat is niks in vergelijking met wat er tot voor kort gebeurde.”

“Vroeger moest de politie dagelijks drie à vier patrouilles inzetten aan het station. Dat is niet meer nodig, sporadisch passeren agenten om te controleren of alles oké is. Ook voor de winkels is een veilige stationsbuurt een totaal andere, veel aangenamer beleving.”

Tijdelijk

Het alcoholverbod geldt op de perrons, het stationsplein, de Van Ackerpromenade en in de buurt van het Kamgebouw in Sint-Michiels. De maatregel duurt tot en met 31 maart 2025. Nadien wordt die geëvalueerd, met het oog op een eventuele verlenging.

Volgens Sandra Timmerman is Horeca Brugge vragende partij om van tijdelijke maatregel een definitieve verordening te maken: “We roepen het stadsbestuur op om de proefperiode van het alcoholverbod minstens te verlengen tot na de zomer van 2025 en dan pas definitief te oordelen.”

“De winter is een dalperiode voor Brugge. Het is kouder, er hangen minder mensen rond in de stationsbuurt. Van zodra het warmer wordt, zal de drukte stijgen en zullen dus ook meer mensen op de trappen zitten om te genieten van een zonnetje. Maar de kans op overlast wordt dan ook groter, het alcoholverbod verlengen lijkt mij dus aangewezen.”