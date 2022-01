Tieners opgepakt in weide vol alpaca’s in Koekelare

Twee tieners uit Koekelare hebben het maandagnacht op een vreemde manier bont gemaakt. Ze werden betrapt in een weide vol alpaca’s en vertelden de politie ‘dat ze nog steeds nieuwjaar’ aan het vieren waren.

De eigenaar van een weide vol alpaca’s in de Brugse Heirweg tussen de Mokker en Koekelare schrok zich maandagavond rond 23.30 uur een hoedje toen hij richting zijn weide keek en daar plots beweging zag. Toen hij ging kijken, zag hij twee jongeren tussen de alpaca’s lopen. De man belde de politie op maar kon beide jongeren zelf bij zich houden tot de komst van de politie.

“Toen wij aangekomen waren, gaven de twee jongemannen als verklaring dat ze nog steeds nieuwjaar aan het vieren waren en dit in een weide vol alpaca’s deden omdat ze die beestjes graag zien”, klinkt het bij politiezone Polder. “Het ging om twee tieners van 17 jaar uit Koekelare. Beide tieners hebben zich geëxcuseerd bij de eigenaar.”

Plots agressief

Daarbij zou het wellicht ook gebleven zijn, ware het niet dat een van de twee 17-jarigen bij de afhandeling van de politie zich plots erg agressief begon te gedragen. De jongeman had duidelijk te veel alcohol op, sloeg wartaal uit en was plots niet meer voor rede vatbaar. Hij begon wild om zich heen te schoppen en werd in de combi geplaatst. Daar gaf hij tot twee keer toe over.

Ondanks de agressiviteit bracht de politie beide jongeren naar huis maar ook daar bleef de ene jongeman zich misdragen. Hij keerde zich tegen zijn vader en opnieuw tegen de politie. Uit veiligheid werd besloten om de man bestuurlijk aan te houden en hem een nachtje in de politiecel te stoppen om te ontnuchteren.

Dinsdagochtend was de jongen al flink gekalmeerd en mocht hij het thuis nog gaan uitleggen (JH)