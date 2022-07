Tiener werkt frustratie uit op schoolgebouw in Alveringem

Eind vorige week verbrijzelde een 18-jarige jongeman een raam in de vrije basisschool in de Hoogstraat. Dat bevestigt commissaris Jorik Debruyne van Spoorkin.

“Het klopt dat er recent een daad van vandalisme is gebeurd in de basisschool in de Hoogstraat”, regeert commissaris Debruyne van politiezone Spoorkin. “Rond 19 uur kregen wij een oproep van een omwonende van de school dat een jongeman met zijn blote vuist een raam van de school had kapotgeslagen.”

Schade vergoeden

“Toen onze politiemensen ter plaatse kwamen, was de jongeman gevlucht. Aan de hand van de persoonsbeschrijving konden wij de vermoedelijke dader identificeren. Het betreft een jongeman uit de regio rond Alveringem die een woedeaanval had en zijn frustratie op dit gebouw heeft uitgewerkt.”

“De jongen viseerde dus niet bewust deze school. De jongeman zal nog een gesprek met de directie hebben omtrent het incident, onder meer om te bespreken hoe de schade vergoed kan worden”, aldus nog commissaris Debruyne.

(Anne Bovyn)

Basisschool de Verrekijker langs de Hoogstraat was recent het slachtoffer van vandalisme.

(AB-Foto AB)