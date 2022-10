Tien zedeninspecteurs moeten strijd tegen grensoverschrijdend gedrag in Brugge aangaan

Brugge heeft recent zes zedeninspecteurs aangesteld, binnenkort komen er nog vier bij. Er werden dit jaar al 19 pv’s opgesteld wegens grensoverschrijend gedrag.

Volgens raadslid Babara Roose (Vooruit) worden steeds meer meisjes en vrouwen slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag in Brugge. Ze pleit voor de oprichting van een meldpunt.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) noteerde 21 pv’s in 2021 en dit jaar al 19 pv’s. Sedert deze zomer zijn er zes zedeninspecteurs in dienst bij de lokale politie. Er komen al nog vier bij. “Belangrijk is dat slachtoffers altijd klacht indienen bij de politie.”

Een apart meldpunt vindt preventieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) niet nodig. Hij wijst op de samenwerking tussen politie en horeca, de aanwezighied van een preventiewerker in het uitgaansleven en de cursussen die voor horecapersoneel en studentenclubs georganiseerd worden voor het bijstaan van personen in nood.