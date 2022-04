Tien verdachten opgepakt voor opzetten van cannabisplantages in Oost- en West-Vlaanderen

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen heeft tien verdachten opgepakt die verdacht worden van grootschalige productie van cannabis. De bende was actief in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. De verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter van Gent.

In november vorig jaar startte de politie een onderzoek naar de bende. Daarbij kwamen de leden van de bende in beeld, waarop het parket van Oost-Vlaanderen besliste om de onderzoeksrechter in Gent te vorderen. Verder speurwerk bracht uiteindelijk een organisatie in beeld die vermoedelijk in Gent, Erpe-Mere en Wervik plantages opgezet had.

Tijdens een gecoördineerde gerechtelijke actie op dinsdag 19 april werden gelijktijdig vijf huiszoekingen uitgevoerd in Gent, Erpe-Mere (Aaigem), Aalst en Wervik. Op adressen in Gent en Aaigem werden twee actieve plantages aangetroffen, in Wervik en op een ander adres in Gent twee niet-actieve.

Bij de actie van dinsdag zijn tien verdachten opgepakt. Ze worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. (Belga)