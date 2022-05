Tien bestuurders betrapt op GSM-gebruik terwijl ze achter stuur zitten in Nieuwpoort, Koksijde en De Panne

Politiezone Westkust nam woensdag deel aan de nationale actie tegen afleiding achter het stuur. Er werden 10 bestuurders betrapt op GSM-gebruik terwijl ze reden.

De controles vonden in de loop van woensdag overdag plaats en op verschillende locaties in gans de zone in Nieuwpoort, Koksijde en De Panne. Een van de gecontroleerde haltes was de Duinhoekstraat in Adinkerke. In totaal werden 10 bestuurders betrapt die bezig waren met hun GSM achter het stuur. Zij kregen allen een pv.

Dat aantal ligt hoog en daarom geeft de politie enkele tips mee. “Leg je mobiele telefoon buiten handbereik tijdens het rijden”, klinkt het. “Heb je hem toch nodig, bijvoorbeeld voor navigatie, zet dan eerst de ‘niet-storen’-functie aan.”

Houder

“Stel je navigatie altijd in voordat je vertrekt. Als je hiervoor een mobiele telefoon of navigatietoestel gebruikt, plaats deze dan in een houder. Als je toch moet bellen, zet je dan aan de kant. Of bel zo kort mogelijk handenvrij.”

Naast de GSM-gebruikers werd ook eén chauffeur betrapt op drugs in het verkeer. Eén andere chauffeur had teveel alcohol gedronken.

