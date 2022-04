Tegenstrijdigheden in verklaringen rond steekpartij Valentijnsdag: gerecht houdt reconstructie

Het gerecht heeft woensdagmiddag enkele uren lang een reconstructie gehouden in de Voetbalstraat in Veurne. Een 36-jarige vrouw stak er op Valentijnsdag haar partner met een mes in de buik. “Omdat er tegenstrijdigheden zijn in het verhaal werd een reconstructie gehouden”, zegt Patty ’T Jonck van het parket.

In de loop van de ochtend werden verbodsborden in de Voetbalstraat aan de kant van de Brugsesteenweg geplaatst. Kort na de middag werd die kant van de straat dan door de politie afgesloten, ter hoogte van café De Zoeten Inval.

Om 14.30 uur werd er tevens een rode tent geplaatst en kwam de politie ter plaatse om bijstand te verlenen bij de reconstructie in opdracht van de onderzoeksrechter in Veurne. Pottenkijkers werden uit de buurt gehouden en verkeer kon niet doorrijden.

Intrafamiliaal geweld

Het onderzoek gaat over intrafamiliaal geweld op Valentijnsdag. “Op 14 februari kwam het in een woning tot een steekpartij waarbij een man met een mes in de buik werd gestoken”, zegt Patty ’T Jonck van het parket van Veurne.

“Een 36-jarige vrouw verwondde er een man van het jaar 1967 met een mes. De man liep verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar en mocht het ziekenhuis al verlaten. Omdat er tegenstrijdigheden zijn in de verhalen werd besloten een reconstructie te houden. Die vond deze middag plaats. De vrouw is sinds de feiten aangehouden en verschijnt vrijdag terug voor de raadkamer.”

De feiten zouden zich afgespeeld hebben in een milieu van middelenmisbruik. Het onderzoek loopt nu verder. De reconstructie was na twee uren afgelopen. (JH)