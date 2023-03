Taalstrijd in Jabbeke: Franse namen op kilometerpaaltje met zwarte verf overschilderd

Een kilometerpaal in Jabbeke, uit de tijd van de Franse overheersing, werd al diverse keren gevandaliseerd in de Dorpsstraat. De Franstalige plaatsbenamingen‘Bruxelles’ en ‘Ostende’ zijn met zwarte verf overschilderd.

Het kilometerpaaltje, in het begin van de Dorpsstraat, stamt vanuit de tijd van de Franse overheersing. Tijdens de heraanleg van de Dorpsstraat verhuisde het paaltje naar de hoek van de Dorpsstraat met de Aartrijkse Steenweg. Mooi gerenoveerd, waardoor de opschriften weer zichtbaar werden en in de authentieke staat teruggebracht.

Gevandaliseerd

De laatste maanden werden de Franstalige opschriften al diverse malen overschilderd met zwarte verf. “Het paaltje kreeg een grondige renovatie tijdens de heraanleg van de straat. We wilden dit eeuwenoud kilometerpaaltje immers behouden, we zien dit monumentje als een mooie meerwaarde in het straatbeeld. Helaas werd ze reeds tot driemaal toe gevandaliseerd,” zegt burgemeester Frank Casteleyn.

“Het is niet de typische vandaal, maar waarschijnlijk een serieus Vlaamsgezinde mens die dat doet. We hebben daar begrip voor, maar we vragen om dit niet meer te doen. Het is een monument uit een bepaalde tijd, niet meer maar ook niet minder.”

Een tweede dergelijke kilometerpaal staat aan het Halfweghuis te Snellegem, mooi gerenoveerd door een bewoner. Deze wordt niet gevandaliseerd. “En eigenlijk hebben we anders weinig vandalisme of graffiti op onze gemeente”, besluit Frank Casteleyn. (P.A.)