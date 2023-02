Syrische mensensmokkelaar opgepakt in De Panne met vaartuig met daarin vijftien binnenbanden

Een 42-jarige Syriër die in Duitsland woont zit in de cel op verdenking van mensensmokkel. De man werd begin deze week opgepakt tijdens een controle in De Panne. “Aan zijn voertuig hing een aanhangwagen met een vaartuig en daarin vijftien binnenbanden, die dienen als zwemvesten”, meldt het parket.

Op maandagavond 6 februari om 22.45 uur controleerde de politie Westkust een wagen met Duitse nummerplaten in De Panne. De wagen trok een aanhangwagen voort waarop een vaartuig was bevestigd. “Bij nazicht werden jerrycans met brandstof aangetroffen in het vaartuig en vijftien binnenbanden met een pomp”, meldt het parket. “De bestuurder, een 42-jarige Syriër die in Duitsland woont, werd gearresteerd en is intussen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Zijn aanhouding werd intussen door de raadkamer bevestigd. Er loopt een onderzoek naar mensensmokkel door het team mensensmokkel van de federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen.”

Geen zwemvesten, wel binnenbanden

Opvallend is dus dat er in het bootje geen zwemvesten, maar wel binnenbanden van auto’s werden aangetroffen. “De zwemvesten die tot voor kort nagenoeg steeds deel uitmaakten van het all-in-pakket dat door smokkelorganisaties met voertuigen naar de Noord-Franse kusten werd gebracht, worden wel vaker vervangen door binnenbanden van auto’s”, zegt procureur Frank Demeester. “De zwemvesten die voorheen aan de transmigranten werden overhandigd, waren vaak heel goedkoop en waren zeker niet geschikt om op volle zee te worden gebruikt. Maar kennelijk zijn sommige mensensmokkelaars zelfs al overgeschakeld van de goedkope zwemvesten naar binnenbanden van auto’s om de transmigranten in het bootje enig gevoel van veiligheid te geven.” Het parket meldt ook dat de politie nog steeds ogen en oren openhoudt op het terrein in de strijd tegen mensensmokkelaars. (JH)