Straks doorbraak in onderzoek naar moordzaak Caeckaert? Wetsontwerp goedgekeurd dat DNA-analyse van Y-chromosomen mogelijk maakt

De ministerraad keurde vrijdag een wetsontwerp van minister Vincent Van Quickenborne goed dat nieuwe DNA-technieken in strafonderzoeken mogelijk maakt. Het wetsontwerp kadert in het onderzoek van doctor en oud-krak van Kortrijk Sofie Claerhout naar het mannelijke Y-chromosoom. Nu deze verplicht geanalyseerd en bewaard moeten worden, kunnen speurders sneller doorbraken realiseren in moord-, zeden- en verdwijningsdossiers. Ook het onderzoek naar de 31-jaar oude moord op Ingrid Caeckaert kan zo in een stroomversnelling komen.

Krak van Kortrijk 2022 Sofie Claerhout riep vorig jaar in verschillende media mannen op om hun DNA af te staan. De oproep kaderde in het onderzoek naar de moordzaak Ingrid Caeckaert, een vrouw die in Knokke-Heist in 1991 vermoord werd. Doctor Sofie Claerhout heeft al geruime tijd een techniek ontwikkeld waar ze het DNA van de moordenaar zou kunnen linken aan die van mannen, in de hoop een familieband te vinden. Dat doet ze via het Y-chromosoom, dat enkel bij mannen voorkomt en haast identiek overgedragen wordt van vader op zoon.

Begin november hadden reeds 700 mannen zich ingeschreven voor het onderzoek van Claerhout, alleen was er op dat moment nog steeds geen officiële Y-chromosoom-databank te raadplegen om het DNA te vergelijken. Daarvoor moest er eerst een wet komen die toestaat verder te kijken dan het DNA van officiële verdachten van de zaak. Tot nu bediende het gerecht zich van een verouderde DNA-wet uit 1999, die stelt dat onderzoekers enkel mogen kijken naar een identieke match, waardoor een persoon al dan niet als dader aangeduid kon worden. De familie Caeckaert – Vereecke sprak in oktober 2022 nog de hoop uit op een nieuwe wet, die de waarheid over hun in 1991 met 62 messteken vermoorde dochter Ingrid naar boven zou kunnen halen.

Doctor Sofie Claerhout kan haar onderzoeksinstrumenten naar het Y-chromosoom straks ook effectief in moord-, zeden- of verdwijningszaken inzetten. © bjorn comhaire

Modernisering DNA-wetgeving

De familie Caeckaert mag op goeie hoop leven, want nu is de eerste wettelijke stap om die DNA-wetgeving stevig te moderniseren dus gezet. Op vrijdag werd een kaderwet goedgekeurd door de ministerraad. De raamwet werd uitgewerkt door Minister van Justititie Van Quickenborne (Open VLD), in nauw overleg met het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) en het federaal parket. Het wordt nu ter advies overgemaakt aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarna zal het eventueel gewijzigde wetsontwerp aan het parlement worden voorgelegd ter stemming.

De kaderwet voorziet familiale zoeking en het opsporen van verdachten via gekende DNA-profielen via naaste familieleden. Ook zullen voortaan DNA-stalen automatisch vergeleken kunnen worden met de nieuwe internationale databank van vermisten en niet-geïdentificeerde personen. DNA-matching op basis van het Y-chromosoom wordt ook mogelijk, door middel van een verplichte analyse en bewaring van het Y-profiel in zedendossiers.

“Onze DNA-wetgeving is momenteel verouderd”, zegt Van Quickenborne. “Er zijn nieuwe technieken die doorbraken in onderzoeken kunnen forceren, maar speurders stoten op wettelijke barrières. Daarom voorzien we met dit wetsontwerp onder andere een wettelijke basis voor het identificeren van verdachten via het DNA van hun naaste familieleden.”

“We maken ook vergelijkingen mogelijk met de nieuwe databank I-Familia van Interpol met DNA van vermiste en niet-geïdentificeerde personen. Bij zedenzaken zal worden verplicht om het Y-profiel van het DNA te bepalen en bewaren. Ook zullen DNA-stalen van veroordeelden 30 jaar bewaard moeten worden. Zo krijgt Justitie meer instrumenten in handen om moorden, zedenfeiten en verdwijningen op te lossen.”

Familiale zoeking

De nationale DNA-databanken (veroordeelden, vermisten, sporen en verdachten) beschikken vandaag over zo’n 120.000 unieke DNA-profielen. Ons land heeft ook toegang tot de DNA-databanken van 23 verschillende landen. Dat zou gaan om ettelijke miljoenen profielen. Als er genetisch materiaal wordt gevonden naar aanleiding van een misdrijf of verdwijning wordt een staal geanalyseerd en vergeleken met de profielen in deze databanken. Een partiële match kan immers wijzen op een rechtstreekse familiale band. Indien het DNA-profiel van een naast familielid in een van de databanken zit, kan dit voor een doorbraak in het onderzoek zorgen. Niemand kan echter verplicht worden om DNA af te staan in het kader van een familiale zoeking. Er mag ook uitsluitend in eerste lijn worden gezocht, met name ouders, kinderen, broers en zussen.

Een ander element in deze hervorming van de DNA-wetgeving, richt zich op verdwijningsdossiers. Zo wordt het mogelijk om DNA van verwanten van vermiste personen of niet-geïdentificeerde stoffelijke overschotten te linken aan de DNA-profielen in Europese en internationale databanken. Het wetsontwerp voorziet verder dat de bewaartermijn van DNA-stalen, naast DNA-profielen, ook wordt opgetrokken van 6 maanden tot 30 jaar, naar analogie met de bewaartermijn voor DNA-stalen van sporen.