Stijgende overlast met daklozen aan Brugs station: “Mee te wijten aan gebrek aan capaciteit bij spoorwegpolitie”

Geen jeugdbendes, wél daklozen veroorzaken sinds enige tijd overlast aan het station van Brugge en in een kraakpand aan de overkant. Al te vaak onder invloed van goedkoop bier — halve liters om precies te zijn. Donderdagmiddag kwam het tot een triest dieptepunt. Een onderlinge discussie eindigde met een steekpartij. Wat is er aan de hand? En hoe los je dit op?

Donderdagmiddag omstreeks 14.30 uur. In het station van Brugge loopt een bebloede man een horecazaak binnen. Hij is het slachtoffer geworden van een steekpartij, blijkt al snel. De man werd geraakt onderaan de kin en al snel kan de spoorwegpolitie een verdachte oppakken. Het is vooralsnog een dieptepunt in de steeds schrijnender wordende situatie met daklozen aan het Brugs station.

Daklozen zijn er altijd geweest, maar de voorbije maanden is de overlast steeds groter geworden. Het gaat om een groep van een tiental mensen, waaronder twee vrouwen. ‘s Nachts proberen ze te slapen in de noodopvang, maar overdag trekken ze richting Stationsplein. Én kopen ze al te vaak bier. Goedkope halve liters in de meeste gevallen. Als het goed gaat, hangen de meesten gewoon rond. In het andere geval zorgen ze voor grotere overlast. Roepen en tieren naar passanten, zwerfafval achterlaten: het gebeurt allemaal. Geen zware of strafbare feiten, maar positief voor de uitstraling van het station is het niet. En bij passanten en reizigers zorgt het voor een stijgend onveiligheidsgevoel.

Steekincident

Donderdagmiddag kregen twee daklozen het onderling aan de stok. Het eindigde met een steekincident. Het slachtoffer raakte gewond, maar was de volgende dag al opnieuw aan het station te vinden. Zeker is dat dader en slachtoffer elkaar kenden. Het parket voert verder onderzoek naar de zaak.

Ondertussen doet de Spoorwegpolitie al het mogelijke om de overlast in te perken. “We proberen zeker alles te monitoren”, zegt hoofdinspecteur Tim Risbourg. “Alleen worden we geconfronteerd met een te kleine bezetting, waardoor er weinig ruimte overblijft om naast het werk op de treinen en perrons ook nog te focussen op die overlast.”

Gebrek aan capaciteit

Dat beseft ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De overlast legt volgens hem het schrijnend tekort aan capaciteit bij de Spoorwegpolitie bloot. De hervorming van enkele jaren geleden laat zich dus voelen. “Sinds de Spoorwegpolitie een aantal grote steden heeft verlaten en nu op één hoofdkwartier in Gent zit, is de ploeg in Brugge onderbemand”, stelt De fauw. “Vandaag zijn hier nog acht agenten aan het werk. Zij slaakten eerder al een noodkreet: ze zijn met te weinig. In dat kader heb ik aan de korpschef gevraagd om een brief op te stellen die ik aan de bevoegde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zal bezorgen. Deze situatie moet herbekeken worden.”

Toename aantal incidenten

Want het aantal incidenten aan het station is effectief toegenomen, beaamt de burgervader. Dit keer niet met jongerenbendes, maar eerder met daklozen die voor wat overlast zorgen. “Als ik zie hoeveel daklozen er in Brugge zijn en hoeveel opvangplaatsen we hebben, dan is het logisch dat er mensen elders de nacht doorbrengen. Vaak is het station dan een toevluchtsoord. Als die mensen voor problemen zorgen is het de Spoorwegpolitie die tussenbeide moet komen, maar zij roepen meestal de hulp van de lokale politie in om die mensen bijvoorbeeld een nacht op te sluiten. Dat brengt kosten en werk met zich mee.”

Er wordt ook gewezen naar de vroegere brasserie Tuf Tuf, tegenover het station. Dat zou een geliefd kraakpand zijn. De brandweer kwam al enkele keren ter plaatse om het pand dicht te timmeren.

“De politie patrouilleert daar regelmatig”, geeft burgemeester Dirk De fauw nog mee. “Maar het is voorlopig geen stelselmatig probleem en je kan ook niet stellen dat het een plek is waar drugs wordt gedeald. We houden die situatie evenwel in de gaten.” (MM)