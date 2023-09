Steeds minder transmigranten aangetroffen in vrachtwagens in onze provincie

In één jaar tijd is het aantal transmigranten dat aangetroffen werd in vrachtwagens meer dan een gehalveerd. In vergelijking met 2018 gaat het om een daling met 90 procent. Ook het aantal inklimmingen in de haven van Zeebrugge verminderde drastisch. Dat blijkt uit cijfers die cd&v-parlementslid Franky Demon opvroeg bij minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden.

Transmigranten proberen, vaak via mensensmokkelaars, op allerlei manieren het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Onder meer door in te klimmen in vrachtwagens die geparkeerd staan op de parkings langs de autosnelwegen. Zo werden er in 2018 nog 2.958 inklimmingen in vrachtwagens door transmigranten vastgesteld. Vier jaar later, in 2022, waren er dat maar 274 meer.

Oversteek

De meeste inklimmingen worden nog steeds in West-Vlaanderen vastgesteld. Dat valt te verklaren door de oversteek vanuit Zeebrugge naar Groot-Brittannië die er tot 2021 was. De verbinding werd toen stopgezet onder invloed van corona en de Brexit. Ook de nabijheid van Calais waar veel vrachtwagens de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk maken, zorgt ervoor dat in West-Vlaanderen de meeste inklimmingen worden vastgesteld. In 2022 vonden 44 procent van alle inklimmingen plaats in West-Vlaanderen.

Franky Demon vermoedt dat verschillende factoren aan de basis liggen van deze daling: “Zo zijn mensensmokkelaars de afgelopen jaren overgeschakeld naar nieuwe methodieken. Er wordt vaker gebruik gemaakt van ‘small boats’ (kleine bootjes) om het Verenigd Koninkrijk te bereiken, vooral vanuit Noord-Frankrijk. Begin juli lanceerde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden nog een bewustwordingscampagne rond deze problematiek, met de oproep om verdachte handelingen te melden.”

Dark number

Maar Franky Demon vreest dat er daarnaast ook sprake is van een hoog ‘dark number’. Het cd&v-Kamerlid drukt daarom op het belang van het organiseren van voldoende controleacties op de parkings langs de autosnelwegen. Voor de bewaking van de parkings wordt in sommige gevallen beroep gedaan op private bewakingsfirma’s, maar dat mag volgens Demon geen reden zijn voor de politie om geen controles meer uit te voeren. De bewakingsfirma’s verplaatsen zich immers vaak tussen de verschillende snelwegparkings en zijn dus niet permanent aanwezig.

“Dat er minder inklimmingen in vrachtwagens werden vastgesteld, betekent geenszins dat de transmigratieproblematiek verdwenen zou zijn. Integendeel, men zoekt andere, meer gevaarlijke manieren en er is mogelijks sprake van een dark number. Ik roep dan ook op om waakzaam te blijven en verder te investeren in de beveiliging van snelwegparkings, controleacties en preventiecampagnes”, aldus Franky Demon.

Havengebied

Ook het aandeel inklimmingen in de haven van Zeebrugge daalt. In 2020 werden daar nog 2092 inklimmingen geregistreerd, goed voor 88% van alle inklimmingen in havengebied. Ook in 2021 was Zeebrugge nog goed voor 80 procent van het aantal inklimmingen in alle Belgische havens, terwijl dat aandeel in 2022 daalde naar 55% of 300 inklimmingen.

Volgens Franky Demon werkt de wet die sinds 2016 binnendringen in havengebied strafbaar maakt, ontradend. “Voorts is er sinds begin 2022 een sterk uitgebouwd cameraschild in de haven van Zeebrugge.

Drugs

Terwijl het binnen dringen in de havens van Zeebrugge, Oostende en Gent voornamelijk gerelateerd aan het illegaal verblijf van transmigranten, gaat het in Antwerpen voor maar liefst 56 procent om drugsgelateerde feiten. “Het is daarom goed dat minister Verlinden investeert in een havenbeveiligingskorps voor de haven van Antwerpen om deze problematiek een halt toe te roepen”, aldus Franky Demon. Hopelijk waait die criminele trend daardoor niet over naar Zeebrugge…..