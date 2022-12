Steeds meer misdrijven worden gepleegd door jongeren en… kinderen

Het aantal jongeren dat in België een misdrijf pleegt, is de voorbije vijf jaar gestegen van 59.473 naar 65.377. Dat schrijft De Zondag. Ook in West-Vlaanderen is de stijging voelbaar: van 4.995 gevallen in 2017 naar 5.620 in 2021. Opvallend in de cijfers van het Openbaar Ministerie is de soms erg jonge leeftijd van de ‘daders’: 164 zijn tussen de 6 en 12 jaar, in 12 gevallen gaat het zelfs om kinderen jonger dan 6.

Een als misdaad omschreven feit, zo luidt de officiële terminologie wanneer een jongere strafbare feiten pleegt. In de meer dan 5.600 West-Vlaamse dossiers in 2021 gaat het over diefstal en afpersing, slagen en verwondingen, aanranding, inbreuken tegen de openbare orde en in sommige gevallen ook over moord, doodslag en onopzettelijke doding.

77 procent van de feiten worden gepleegd door jongens, liefst 176 onder hen jonger dan 12. In twaalf dossiers ging het zelfs om kinderen jonger dan 6. Die dossiers worden geseponeerd: het jeugdstrafrecht geldt pas vanaf 12 jaar, kinderen kunnen dus niet worden vervolgd.

Vooral diefstal

Bij een delict door minderjarigen boven de 12 is in eerste instantie het parket aan zet. Bij ernstige feiten kan het parket doorverwijzen naar de jeugdrechter om een passende maatregel te nemen. In West-Vlaanderen ging het vorig jaar om 5.399 dossiers, liefst 13 procent meer dan in 2017. “Ongeveer 30 procent van de zaken die wij behandelen, gaat over een misdrijf waarbij jongeren de dader zijn”, vertelt jeugdrechter Anelore Bruneel. “Dat gaat meestal over diefstal en diefstal met geweld, net als het toebrengen van slagen en verwondingen.”

Verontrustende opvoedingssituatie

“Het grote merendeel van de zaken die wij behandelen, gaat dan weer over kinderen en jongeren in verontrustende opvoedingssituaties”, aldus de jeugdrechter. “Daarin zijn zij geen dader maar slachtoffer. Zij plegen vaak geen misdrijf, maar maken het wel te bont door te spijbelen, geen huisregels na te komen (als die er al zijn) of op straat rond te hangen.”

Vorig jaar werden in ons land liefst 97.816 dossiers voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie geopend, waarvan 7.081 in West-Vlaanderen. In dat geval zijn jongeren dus als slachtoffer betrokken. Ook hier is er een duidelijke stijging merkbaar, want in 2017 ging het nog om 6.394 dossiers in onze provincie. (TV/VVHR)