Start 2024 in mineur voor Aurélie en Wim uit Dranouter door bruut vandalisme: “Alle ramen van onze nieuwbouw ingegooid. Waarom?”

Het jaar 2024 is in absolute mineur gestart voor Aurélie Crombez (30) en haar man Wim Sigiez (39) uit Dranouter. Ze stelden op nieuwjaar ‘s ochtends vast dat álle ramen van hun nieuwbouw in aanbouw op het gelijkvloers ingegooid werden. En dat terwijl 2024 een mooi jaar beloofde te worden: een nieuwe woning en een baby op komst. “We zijn in shock”, zucht Aurélie. “Wie doet zoiets en waarom? We weten het écht niet.”

Aurélie en haar man Wim zijn een landbouwerskoppel en wonen in de Dranouterstraat, de verbindingsweg tussen Dranouter en Nieuwkerke. Daar ligt het landbouwbedrijf met hun woning. De boerderijwoning zelf wordt momenteel volledig verbouwd en vernieuwd. “We zijn al lang bezig met een nieuwbouw en wonen daarom tijdelijk elders met onze twee kinderen”, zegt Aurélie. “Toen ik op nieuwjaarsdag naar het bedrijf ging om de koeien te melken stond ik aan de grond genageld. Álle ramen van onze nieuwbouwwoning waren ingegooid.”

Waarom?

Het aanzicht voor Aurélie was een echte shock. Ze belde onmiddellijk haar man Wim en vader op en waarschuwde de politie. “Zij namen foto’s van alles”, vervolgt Aurélie. “Ze stelden vast dat er geen inbraakpoging was geweest. De voordeur was op slot en was niet geforceerd. Binnen staat ook niets, er is net gepleisterd. Waarom zou iemand hier willen inbreken? We vermoeden dat dat het puur vandalisme is. Maar waarom en waarom zo massaal? Is dit iemand die jaloers is op ons om weet-ik-veel welke reden of wraak wil nemen? We hebben met niemand problemen. Dit is voor ons echt een raadsel.”

Duizenden euro’s schade

De politiezone Arro Ieper is een onderzoek gestart en bekijkt camerabeelden in de buurt. Buurtbewoners werden ook bevraagd. “Voor ons zat er niets anders op dan alles tijdelijk te dichten en samen te zitten met onze raamleverancier”, zucht Aurélie. “Want al het glas, en zelfs het dubbel glas, zal vervangen moeten worden. Er zijn negen ramen op de benedenverdieping vernield. We betaalden meer dan 50.000 euro voor al onze ramen maar schatten dat de kosten voor het vernielde glas ettelijke duizenden euro’s bedraagt. En de werken vertragen zo alweer. We zijn er het hart van in.”

Baby op komst

En nochtans zou 2024 een topjaar moeten worden voor het koppel. Naast een volledige vernieuwde woning is er immers ook een derde kindje op komst. “Ik ben momenteel in verwachting en de baby komt in juni. Dit doet er echt geen goed aan. Ik ben nog altijd shock, ween veel en slaap amper. Daardoor krijg ik last van een harde buik. Ik hoop echt dat dit snel uitgeklaard kan worden zodat we weer kunnen genieten van de zwangerschap”, besluit Aurélie. (JH)

Wie tips heeft kan contact opnemen met de lokale politie Arro Ieper.