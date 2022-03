Standbeeld van wielerlegende Jean-Pierre Monseré beschadigd in Roeselare

De wielerhoogdag in Roeselare werd ontsierd door een vandalenstreek aan het wielermuseum. Medewerkers stelden er woensdagochtend vast dat het stuur van het standbeeld van wielerlegende Jean-Pierre Monseré beschadigd werd. De politie werd op de hoogte gebracht.

Jean-Pierre Monseré, wereldkampioen in 1970 en een jaar later tragisch omgekomen tijdens een wielerwedstrijd, kreeg in september 2021 een standbeeld in zijn geboortestad Roeselare. Dat standbeeld staat voor het museum KOERS.

“Speciaal voor de passage van Dwars door Vlaanderen zouden we woensdagochtend het standbeeld nog wat opsmukken”, zegt KOERSdirecteur Thomas Ameye. De medewerkers van het museum merkten echter op dat het stuur van de fiets die deel uitmaakt van het standbeeld beschadigd is. De helft is afgebroken.

De vandalenstreken zijn waarschijnlijk in de nacht van dinsdag op woensdag gebeurd. “Dit is echt een smet op deze mooie wielerdag. We namen inmiddels al contact op met de politie”, aldus Ameye. Mogelijk kunnen camerabeelden uitsluitsel brengen over wie er precies achter de vandalenstreek zit.