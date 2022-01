Standbeeld Generaal Baron Jacques de Dixmude overgoten met rode verf

Vandalen hebben het standbeeld van Generaal Baron Jacques dat op de Grote Markt van Diksmuide staat besmeurd met rode verf. Dat gebeurde wellicht in de nacht van maandag op dinsdag. Waarnemend burgemeester en eerste schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) betreurt de feiten. “Wat de achterliggende reden ook is, dit blijft vandalisme”, zegt hij.

Het was dinsdagochtend vroeg en nog behoorlijk mistig toen passanten zagen dat het beeld volledig beklad was met rode verf. Er werd snel melding van gemaakt bij de stadsdiensten en een foto deed de ronde op sociale media. Ook de politie was snel op de hoogte.

Wie achter de vandalenstreek zit is niet duidelijk. Ook niet wanneer het gebeurde al gaat het wellicht om feiten van ‘s nachts. Het motief achter de vandalenstreek is ook niet duidelijk al is de figuur van Jacques de Dixmude de laatste jaren omstreden geraakt. Wellicht is het motief daar te zoeken.

“Ik wil me niet uitspreken over een motief en geen polemiek starten”, zegt Marc Deprez. “Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en mag die ook verkondigen. Maar dit is geen manier om een bepaalde mening te uiten. Dit gaat om vandalisme. Als stad hebben we ons dinsdag tegen de middag gemeld bij de politie om klacht in te dienen tegen onbekenden. De zaak wordt verder onderzocht. Er staan camera’s op de Grote Markt en mogelijk hebben die dus de daders kunnen filmen. In ieder geval zullen we niet wachten tot die gevat zijn en zullen we zelf het beeld proper maken. De kosten hiervan zijn voorlopig voor het stadsbestuur en dus de belastingbetaler. We weten ook nog niet welke verf er gebruikt is en hoe en hoe snel de verf verwijderd kan worden.”

Held en omstreden

De figuur van Generaal Baron Jacques de Dixmude is vooral de laatste jaren omstreden maar is al jaren voer voor discussie. De man leefde tussen 1856 en 1928, dat opschrift staat ook op het standbeeld. Al bij de oprichting van het beeld in 1930 vonden Vlaamsgezinde tegenstanders dat hij teveel eer kreeg omdat de man eigenlijk Franstalig was. De man speelde echter een belangrijke rol in de slag om de IJzer en verdiende zijn strepen in de Eerste Wereldoorlog bij de bescherming van het bruggenhoofd aan de IJzer. Het hoofdkwartier was zelfs aan de IJzerlaan. Tijdens de zware beschietingen door de Duitsers raakte hij gewond maar toch slaagde hij erin het bruggenhoofd te uit handen van de Duitsers te houden. Het leverde hem met het grootlint in de Leopoldsorde de hoogste onderscheiding in België op.

Anderzijds is de man ook controversieel omwille van de rol die hij speelde in de slavernij in Belgisch Kongo. Het is niet de eerste keer dat er vandalenstreken zijn aan het standbeeld. Het kwam ook al ter sprake in de gemeenteraad. In ieder geval is het vandalisme een misdrijf en kan dat de vandalen een stevige duit kosten want het standbeeld is ook een beschermd monument. (JH)