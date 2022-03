Stalker die via dak binnenbrak krijgt contactverbod

Een veertiger uit Veurne heeft 18 maanden cel met uitstel gekregen nadat hij lange tijd zijn ex-vriendin stalkte en uiteindelijk zelfs via haar dak inbrak. De man moet zich aan voorwaarden houden en kreeg een contactverbod.

De veertiger en zijn ex-vriendin O. uit Diksmuide hadden een tijdje een relatie maar die liep faliekant af. “Zijn lieve woorden gingen al snel over naar fysiek geweld waarbij hij de vrouw gebruikte als bliksemafleider voor zijn zware agressie”, sprak de advocaat van de vrouw.

“O. werd thuis meermaals afgeklopt en kreeg meer slagen dan eten. Zeker in de nacht van 20 op 21 november kreeg ze meermaals slagen thuis, in haar woning in Diksmuide. Uiteindelijk zette ze hem buiten. Daarop ging hij aan het stalken en pleegde tal van telefoontjes, berichten of ging haar thuis opzoeken.”

Schadevergoeding

“Op oudejaarsavond ondernam hij een strafexpeditie. Hij sloopte een stuk van het dak om zo binnen te kunnen breken en haar te zoeken. Gelukkig hadden buren het lawaai gehoord en belden ze de politie waardoor erger voorkomen is.” Sinds de feiten zit S.C. in de cel. De procureur eiste voorwaarden voor hem.

“Hij moet vooral werken aan zijn drugs- en alcoholprobleem. Hij verklaart zelf dat hij een sixpack per dag drinkt, soms nog een fles whisky en daarbij nog wat speed. Hij zou beter gaan werken om zijn tijd te vullen.” S.C. zegt al vier jaar op zoek te zijn naar werk. De rechter legde hem nu 18 maanden cel met uitstel onder voorwaarden op, zoals een geen alcohol of drugs gebruiken. Hij kreeg ook een contactverbod met O. en moet haar 2.020 euro schadevergoeding betalen. (JH)