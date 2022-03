Stadsbestuur neemt maatregelen na vandalisme en zinloos geweld in Ieper

In de Ieperse uitgaansbuurt zal voortaan een verhoogde aanwezigheid van politiediensten zijn. Sinds een tijdje wordt de stad geteisterd door Franstalige jongeren die vandalisme plegen. Vorig weekend leidde het zelfs tot fysiek geweld.

Volgens parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet zijn Franstalige jongeren die amok komen maken in Ieper een sporadisch terugkerend fenomeen, maar volgens de politie kwam het nog nooit tot zulke gewelddadige feiten. Samen met het stadsbestuur bekijkt de politie hoe ze het kunnen aanpakken. “Ook het stadsbestuur is enorm verontwaardigd over de feiten die afgelopen weekend plaatsvonden”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Iedereen moet in Ieper veilig en aangenaam kunnen uitgaan, dat is waar de stad samen met de cafébazen een punt van maakt. Dat een bende naar onze stad afzakt om fysiek en verbaal te belagen en vernielingen aan te brengen, dat kan absoluut niet. Dat signaal willen we dan ook duidelijk geven.”

Langetermijnaanpak

De burgemeester zal alvast samen met de politie om de nodige stappen te bespreken. “Er komt een verhoogde aanwezigheid van politiemensen in de uitgaansbuurt. Specifiek voor dit dossier werkt de politiezone Arro Ieper nauw samen met de politie in Komen. Dat verloopt constructief, er worden op korte termijn punctuele acties voorzien en ook een structurele langetermijnaanpak.”

De politie bevestigt dat er overleg is geweest met het stadsbestuur. “Maar naar specifieke acties toe kunnen we daar niet veel over zeggen, want anders zouden we in onze kaarten laten kijken. Ik kan wel meegeven dat we als politie zeker extra waakzaam zullen zijn voor dit fenomeen”, aldus woordvoerder Glenn Verdru.

Weerspannigheid

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met Franstalige jongeren in de Ieperse uitgaansbuurt. “Het is inderdaad zo dat we in het verleden al eens incidenten gehad hebben met Franstalige jongeren, zij het afkomstig uit Komen, hetzij van over de grens, maar het is nu wel de eerste keer dat het op een dusdanige manier uit de hand gelopen is, met zware geweldplegingen aan personen”, stelt Glenn Verdru. “Er zijn in het verleden wel wat kleinere schermutselingen geweest, wat duw- en trekwerk in het uitgaansleven met jongeren. Ook de vernielingen aan het station zijn daaraan gelinkt. Afgelopen weekend en het weekend voordien stelde dat probleem zich opnieuw. Daarbij werd de orde verstoord en was er ook sprake van weerspannigheid ten opzichte van de politie.”

Johan Lescrauwaet van het parket West-Vlaanderen afdeling Ieper bevestigt dat het onderzoek loopt. Voorlopig is er niemand in verdenking gesteld. Hij bevestigt ook dat het parket al eerder te maken kreeg met het fenomeen van Franstalige jongeren die de boel op stelten zetten in Ieper. “Het is niet dat het om één en dezelfde groep gaat, het zijn verschillende jongeren. Dat is iets dat om de zo veel tijd eens passeert, maar nu was het al een hele tijd geleden dat het zich heeft voorgedaan. De afgelopen twee weekends is dat blijkbaar opnieuw het geval geweest.”