Stad Roeselare wil bewoners wapenen tegen internetcriminelen

Ons leven speelt zich steeds vaker af in een digitale wereld, helaas liggen daar ook gevaren op de loer. Onoplettend doorklikken op een vreemde mail of een verdacht bericht kan grote gevolgen hebben, zowel financieel als emotioneel. Stad Roeselare zet daarom ook in op de online veiligheid van z’n inwoners. Door burgers goed en correct te informeren, willen we hen wapenen tegen internetcriminelen.

Om de burgers te sensibiliseren en hen hierbij actief te betrekken, is er een nieuw concept uitgewerkt in samenwerking met het Roeselaarse initiatief DIGIE. Het resultaat is een workshop waarin we zowel informeren alsook voorbeelden en ervaringen uitwisselen.

Daarnaast is er steeds ruimte is om vragen te stellen. In anderhalf uur kom je het belangrijkste te weten over internetveiligheid, we focussen hierbij op vijf concrete thema’s:

– Phishing

– Virussen

– Wachtwoorden

– Hacking

– Identiteitsfraude

Na een bondige uitleg over het thema, volgen telkens enkele quizvragen. Wie de meeste vragen correct beantwoord én dit ook het snelst doet, mag zich voor heel even de Slimste Cybermens #VANRSL noemen.

Digipunt

Vandaag proberen de bezoekers van het Digipunt in RSL op Post het concept uit. Tweewekelijks kan men hier op een laagdrempelige manier terecht met alle vragen over PC, laptop of smartphone. Hierbij is er ook steeds aandacht voor internetveiligheid.

“De digitale vooruitgang biedt enorme kansen, maar soms is het niet wat het lijkt. Met onze politie zetten we sterk in op cybercrime, maar ook sensibilisering en informatie is belangrijk om zo’n signalen te leren ontdekken. Onze digipunten en ‘De Slimste Cybermens’ willen elke Roeselarenaar daarbij helpen en weerbaar maken”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Na vandaag kunnen alle Roeselaarse verenigingen en organisaties deze quiz gratis aanvragen. De interactieve toelichting en quiz werkt voor zowel jong als oud en duurt zo’n anderhalf uur.