Stad Roeselare bindt de strijd aan met zwerfvuil afkomstig van afhaalmaaltijden

De stad zet in samenwerking met OVAM een project op poten om zwerfvuil afkomstig van take-awaymaaltijden te verminderen. De komende maanden wordt de nabije omgeving van De Munt onder de loep genomen. “Zeker niet de plaats waar er het meest zwerfvuil is, maar we krijgen wel meldingen dat er take-awaymateriaal achterblijft of in de verkeerde vuilnisbak terecht komt”, aldus schepen Stefaan Van Coillie (CD&V).

Tijdens het voorbije anderhalf jaar wonnen afhaalmaaltijden en alle andere takeaway-opties aan populariteit. Om onnodig afval en zwerfvuil te vermijden bij de verkoop van dergelijke maaltijden, riepen Mooimakers, De OVAM, Fost Plus en de VVSG samen de specifieke ‘On the Go’-projecten in het leven. Genk, Gent en Roeselare zijn de drie Vlaamse steden die hiervoor een actieplan op poten zetten.

“We willen de lokale handelaars aanzetten om zo weinig mogelijk zwerfvuilgevoelige verpakkingen te gebruiken. Het zou mooi zijn dat we kunnen voorkomen dat sommige producten zwerfvuil worden. Samen met OVAM hopen we om dankzij dit project 25 à 30 procent minder zwerfvuil te vinden”, aldus schepen Stefaan Van Coillie (CD&V).

De Munt

De Munt en een straal van driehonderdvijftig meter daar rond werd gekozen als projectomgeving. “De Munt is zeker niet de zwerfvuilgevoeligste plaats in de stad. We krijgen wel meldingen dat er zwerfvuil van take-awaymaaltijden gevonden wordt. Dat gaat daarom niet altijd om klein afval van een snoeppapiertje, een blikje of koffiebeker, maar ook bijvoorbeeld pizzadozen die niet in de vuilnisbakken belanden,”.

Het project wordt volgende week uitgerold. In een eerste fase analyseren de onderzoekers welk soort afval er gevonden wordt. Daarna lanceren de verschillende partners een bevraging bij zowel de handelaars als de consument. “Daarbij polsen we onder andere naar welke materialen men zelf overbodig vindt bij een take-awaymaaltijd. Na die bevraging gaan we in samenspraak met de lokale handelaars aan de slag en kijken we wat er veranderd kan worden om zwerfvuil tegen te gaan.”

De stad kan voor de uitwerking van het project rekenen op 55.000 euro subsidie, 40.000 voor dit jaar, 15.000 euro voor volgend jaar. “We beseffen maar al te goed dat we door dit project niet al het zwerfvuil kunnen wegnemen, maar het zou toch mooi zijn mochten we de vooropgestelde doelstelling kunnen verwezenlijken.”

