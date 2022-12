Stad Oostende betreurt racistische bekladdingen in de Nieuwe Gaanderijen

Onlangs werden er vier panelen beklad van de openluchttentoonstelling Oostende Mondiaal in de Nieuwe Gaanderijen. De vandalen richtten zich op mensen met een migratieachtergrond. De politie stelde een proces verbaal op.

De Nieuwe Gaanderijen bieden sinds november plaats aan een fototoonstelling met Oostendenaars die zich op verschillende manieren inzetten voor een betere wereld. In het weekend van 17 en 18 december werden een viertal panelen van de tentoonstelling beklad. Het valt op dat enkel de panelen met mensen met een migratieachtergrond werden beschadigd. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dit jaar werden al enkele panelen beklad van de openluchttoonstelling ‘Sandwiched’. Ook toen werden mensen met een migratieachtergrond geviseerd.

Diverse samenleving

“Stad Oostende is een wereldstad met een diverse lokale samenleving”, zegt het stadsbestuur. “Deze diversiteit is een verrijking en de Stad neemt de strijd tegen racisme en discriminatie dan ook heel serieus. Samen met adviesraad Oostende Mondiaal die de Stad adviseert over het stedelijk Noord-Zuidbeleid veroordeelt het de actie en roept op om de dialoog aan te gaan in plaats van te vandaliseren. De beschadigingen getuigen bovendien van een gebrek aan respect tegenover het werk van de fotografe. De panelen werden ondertussen vervangen en de Stad bekijkt ook de mogelijkheid om camerabewaking in te zetten aan de Nieuwe Gaanderijen. De politie stelde een proces verbaal op.”

Allemaal Oostendenaar

Met de stadsmissie “Allemaal Oostendenaar” wil Stad Oostende investeren in een leefbare stad voor iedereen. “Een stad waar iedereen evenveel kansen krijgt en zich maximaal kan ontplooien. Op dit moment wordt er ook een actieplan ontwikkeld tegen racisme en discriminatie en voor een betere samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.”