Stad Kortrijk zet in op mobiele camerasystemen: “Zo kunnen we criminelen nog beter op heterdaad betrappen”

Stad Kortrijk kocht een nieuwe Mobbox. Dit verplaatsbaar camerasysteem staat op de hoek van de Beekstraat en de Senator Coolestraat. “Camera’s zijn onmisbaar geworden voor ons politiekorps”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Meer dan 200 veiligheidscamera’s ondersteunen de politie bij de handhaving van de veiligheid in Kortrijk. Stad Kortrijk investeert over de volledige bestuursperiode 2019-2024 1,5 miljoen euro in de uitbouw en de modernisering van het cameranetwerk. Naast vaste veiligheidscamera’s en ANPR-camera’s horen ook mobiele camerasystemen daar steeds meer bij. Zo heeft de stad een nieuwe Mobbox aangekocht. Dat verplaatsbaar camerasysteem kan tijdelijk ingezet op een locatie waar zich criminele feiten voordoen. De Mobbox staat op de hoek van de Beekstraat en de Senator Coolestraat.

Mobiel systeem

“Dit systeem is mobiel en kan tijdelijk ingezet op een locatie waar zich criminele feiten voordoen”, duidt de burgemeester. “Mobbox heeft camerasysteem met twee draaibare PTZ-camera’s die live beelden doorsturen naar de dispatching op het politiecommissariaat. Het doel is net als bij de andere camera’s preventief.” Twee jaar geleden kocht de stad al een eerste Mobbox. Die werd dit jaar bijvoorbeeld ingezet bij een stenengooier aan de Vetex, overlast in de Beekstraat, doelbewust geplaatste glasscherven op een speelpleintje in de Lange Munte, vandalisme op Aalbekeplaats of aan de vuurschaal tijdens Sinksen.

“We gaan nog enkele blinde vlekken wegwerken met 18 camera’s”

Volgend jaar komen er nog eens camera’s bij. “Dan is ons netwerk helemaal uitgerold”, zegt de burgemeester. “Camera’s zijn onmisbaar geworden voor ons politiekorps.” Ondertussen investeerde de stad meer dan drie miljoen euro in de uitbouw en de modernisering van het cameranetwerk. Op vandaag hangen in Kortrijk 137 openbare veiligheidscamera’s waarvan de beelden binnenkomen in de dispatching van de politiezone en 63 ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning. “Het afgelopen jaar hebben we vooral geïnvesteerd in het vervangen van defecte en gedateerde camera’s. De komende periode gaan we nog enkele blinde vlekken wegwerken met 18 camera’s.”

“Camera’s zijn onmisbaar geworden voor ons politiekorps”

Zo worden in december vijf veiligheidscamera’s geplaatst in het nieuwe park op de Buda-tip en zes veiligheidscamera’s en een ANPR-camera in de Panoramatunnel. Verder zijn er ook nog zes extra camera’s gepland in het historisch hart rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk, op de Dolfijnkaai, Kasteelkaai en Handelskaai waar de op dit moment de werken bezig zijn voor de verdere vernieuwing van de Leieboorden.

Inzetten van camera’s loont

“Sinds 2011 worden stap per stap, gesteund op onze politiestatistieken, buurten en straten geselecteerd waar camera’s het verschil kunnen maken. De historiek van het cameranetwerk, de verschillende types camera’s, de locaties, de toepassingen, de resultaten en de regelgeving zijn allemaal terug te vinden in het Cameraplan 2023”, zegt Filip Devriendt, korpschef PZ Vlas. “Het inzetten van camera’s loont voor zowel proactief, repressief als onderzoeksmatig politiewerk. Deze investering is voor het korps intussen een vaste en onmisbare tool geworden ter ondersteuning van onze politiemensen op het terrein en in de dispatching. Mee dankzij de camera’s stijgt onze ophelderingsgraad en helpen ze uiterst efficiënt bij de aanpak van criminele feiten op heterdaad. Ons doel als lokale politie is dagelijks werken aan een zo veilig mogelijke samenleving op de meest menselijke manier. Camera’s maken deel uit van de verschillende middelen om dit doel te bereiken. De cameratechnologie in al haar facetten wordt gebruikt en aangestuurd door mensen, zij zijn de cruciale factor voor slim politiewerk.