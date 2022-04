Sportwagen vliegt aan 210 km/uur over de snelweg richting Oostende

Vanmorgen, in volle ochtendspits, reed een gele Lotus richting Oostende aan snelheden tot 210 km/uur. “Het was een collega van onze politiezone die de vaststellingen deed omstreeks 8 uur en op de snelweg richting Oostende reed”, klinkt het bij de politie.

De bestuurder, een 47-jarige man, haalde op de snelweg snelheden tot 210 km/uur, deed aan bumperkleven en was een gevaar in het verkeer. Op het einde van de A10 was de snelheid nog boven de 140 km/uur.

De chauffeur werd geïntercepteerd op de Gistelsesteenweg door de ploegen van politie Oostende. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen en een PV werd opgesteld. De man werd nadien overgebracht naar het bureel voor verhoor en zijn wagen werd opgehaald door de garage.