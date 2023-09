Speelplein aan domein Sterrebos afgesloten nadat vandalen er leeggoed vernielen: “Erg betreurenswaardig”

Het speelplein op het domein Sterrebos in Rumbeke, bij Roeselare, is afgesloten nadat vandalen er leeggoed van de nabijgelegen horecazaak kapot maakten. Daardoor ligt het speelplein vol glas. “Dit is erg betreurenswaardig”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

Wie het provinciedomein Sterrebos betreedt, merkt dat het speelplein vlakbij horecazaak Kasteeltje afgesloten is. Schommelen kan wel nog, maar de andere houten speelelementen in de zandbak zijn er afgeschermd door nadars. “Vandalen namen ons leeggoed mee en vernielden het in de speeltuin. Daardoor lag er overal glas. Ik heb onmiddellijk de provincie, die eigenaar is van de speeltuin, verwittigd”, aldus zaakvoerder Jens Vollens.

“Betreurenswaardig”

Vanuit de provincie werd onmiddellijk het nodige gedaan. Rond de zandbak werden nadars geplaatst en een blaadje werd uitgehangen met daarop een waarschuwing voor het glas. Hoelang het speelplein precies afgesloten blijft, is onduidelijk. “Dit is erg betreurenswaardig. Dergelijke speelpleinen in onze provinciedomeinen zijn erg populair, zeker wanneer er ook een horecazaak vlakbij ligt”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Wie er achter de vandalenstreek zit, is onduidelijk.