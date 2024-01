“Snelheid van 200 km per uur”: schoten kunnen vluchtend voertuig niet tegenhouden

Een Fransman is woensdagmorgen kunnen ontsnappen aan de politie. Hij vluchtte van een controle in Menen richting Ieper. Daar reed hij bij het ontwijken van spijkereggen bijna agenten aan, waarna twee schoten werden gelost. Uiteindelijk kon de man aan hoge snelheid vluchten naar Frankrijk.

Toen inspecteurs van de politiezone Grensleie woensdagmorgen een voertuig met buitenlandse nummerplaat zich verdacht zagen gedragen, besloot een patrouille de wagen aan de kant te zetten. De bestuurder dacht er echter anders over en besloot het hazenpad te nemen.

Aan hoge snelheid vluchtte hij via Wevelgem en Wervik richting Ieper. Alles werd in het werk gesteld om de man te kunnen vatten. “Hij reed aan snelheden van zeker 200 kilometer per uur”, vertelt korpschef van de politiezone Grensleie Didier Vandecasteele. “Op een gegeven moment probeerden we hem in te boxen, maar aan die hoge snelheden is dat niet evident.”

Via het Communicatie- en Informatiecentrum West-Vlaanderen (CIWES) werden de manschappen van de politiezone Arro Ieper op de hoogte gebracht van de vluchtpoging. Agenten probeerden de razende vluchter te stoppen met behulp van spijkereggen, maar ook dat kon hem niet stoppen. Hij zou die hebben genegeerd door ernaast te rijden, waardoor hij bijna enkele agenten raakte. “Uiteindelijk werden twee schoten gelost”, klinkt het.

Geseind

Ook de kogels brachten de Fransman niet tot rede. Hij keerde via de A19 terug richting Wevelgem, waarna hij via de E17 alsnog terug in zijn thuisland kon geraken. “We hebben wel het geluk dat we de dader konden identificeren. De man wordt nu nationaal geseind en zal actief worden opgespoord”, aldus Vandecasteele, die niet kon zeggen of zijn vlucht kaderde in een drugsdelict, diefstal of ander misdrijf.

Een heftige achtervolging waarbij agenten hun leven waagden. “Ze waren eerst en vooral heel alert door te willen overgaan op controle, daarna zijn ze er volledig voor gegaan om hem te stoppen. Maar als een auto niet wil stoppen, is het niet evident hem tegen te houden. Ik ben echt wel tevreden van mijn troepen”, besluit Vandecasteele. (JD)