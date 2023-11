Slachtoffers van Brugse autokrasser blijven in de kou staan

Liefst 76 inwoners van de Prins Albertstraat en de Altebijstaat in Sint-Kruis wachten al drie jaar op de uitbetaling van de schade die ze leden nadat een drugverslaafde man hun auto’s bekraste. De familiale verzekeraar hult zich achter het feit dat de dader wilsonbekwaam is om de slachtoffers te vergoeden… Al drie rechters hebben hun tanden stukgebeten op dit dossier, binnenkort komt er nog een vierde bij.

Drie jaar geleden sloegen de stoppen door bij een zwakbegaafde en drugverslaafde man in Sint-Kruis: in een dolle bui ging hij alle geparkeerde auto’s te lijf die hij op zijn pad tegenkwam. 76 voertuigen werden bekrast. De dader werd geïdentificeerd en moest zich aanvankelijk voor de politierechter verantwoorden.

Geestesstoornis

Tien van de 76 gedupeerden stelden zich burgerlijke partij. Maar de politierechter oordeelde dat hij de man niet kon veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding, omdat hij als persoon met een geestesstoornis geen controle over zijn daden had.

“Bijgevolg werd de dader voor de rechtbank van eerste aanleg gebracht”, vertelt mr. Thierry Willems, de advocaat van een van de slachtoffers. Omdat het gevorderde bedrag per gedupeerde laag lag, stuurde de strafrechter het dossier naar de vrederechter.

Leefloon

Laatstgenoemde kende de slachtoffers 1.500 euro schadevergoeding toe. Daar kon de dader genoegen mee nemen. Zelf kon hij met zijn karig leefloon de schade niet vergoeden, maar hij woont nog bij zijn moeder en die beschikt over een familiale verzekering.

Eind goed, al goed? Neen, want de verzekeraar, die nochtans al een viertal gedupeerden uitbetaald had, maakte een rekensommetje: 76 keer 1.500 euro betekent een schadevergoeding van 114.000 euro. Dat is een groot bedrag. Bijgevolg is de verzekeringsmaatschappij in beroep gegaan bij de rechtbank van eerste aanleg. Die moet binnenkort het dossier behandelen.

Kleine Lettertjes

“We worden van het kastje naar de muur gestuurd. De slachtoffers blijven in de kou staan, het is om radeloos van te worden”, zuchten gedupeerden Annelies Dobbelaere en Geert Deman.

De verzekeraar wijst op de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden…

(Stefan Vankerkhoven)