Slachtoffer Sterrebos radeloos na voorwaardelijke vrijlating 40-jarige Moorselenaar

Een week nadat de raadkamer besliste dat een 40-jarige man uit Moorsele na een schietpartij aan het Sterrebos mag vrijgelaten worden, blijft het Roemeense slachtoffer zich radeloos vragen stellen.

“Hij probeerde mij te vermoorden”, is het slachtoffer nog altijd overtuigd. “En dan mag hij na een verblijf van 9 maanden vrijgelaten worden? Alle bewijzen liggen op tafel, er is een reconstructie gebeurd… Hoe is dit mogelijk? Hij loopt nu vrij op straat rond, minstens tot het proces afgelopen is. Kan dat zomaar? Dit is teveel voor mij, het valt zeer zwaar om dit te verwerken. Ik had gedacht dat in België hij enkele jaren in de cel zou blijven. Hij probeerde wel iemand te vermoorden, hé.”

H. mag tot aan het proces geen contact meer met het slachtoffer opnemen. (LSI)