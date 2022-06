Slachtoffer steekpartij nog op intensive care: “Ik dacht dat ik dood zou gaan”

Lander Vandekerckhove, de 41-jarige man uit Oostrozebeke die zondag neergestoken werd in zijn appartement, ligt nog voor een tijdje op intensieve zorgen. “De dader was een oude schoolvriend, hij was kwaad omdat ik niet opnam toen hij belde. Hij stak me langs achter neer, ik dacht dat ik dood zou gaan.”

Lander was zondag rond 14 uur thuisgekomen en in slaap gevallen. “Ik had bijna de hele namiddag geslapen”, vertelt hij. “Ik werd wakker toen Jeroen V. aan mijn deur stond met zijn vriendin en dochtertje, hij had me al negen keer gebeld en was kwaad omdat ik niet opnam.”

Het slachtoffer liet hem vervolgens binnen. “Eigenlijk hadden we zelfs niet echt ruzie, maar plots moet hij een mes uit de lade gehaald hebben en hij stak me langs achter in mijn nek. Ik zag het totaal niet aankomen, anders had ik hem nog kunnen afweren. Het mes ging er volledig in, het was zo’n gekarteld steakmes. Ik dacht dat ik dood zou gaan.”

Drank

Lander was onlangs weer in contact gekomen met Jeroen V. (42). Ze kenden elkaar van vroeger op school. “Ik wist wel dat Jeroen de jongste tijd wat problemen had, onder andere met drank, maar we hebben samen ook veel plezier gehad. Ik snap echt niet waarom hij zoiets gedaan heeft.”

Toen het gebeurde, waren ook zijn vriendin en zijn dochtertje aanwezig. “Zijn kindje is gelukkig nog erg jong, hopelijk zal het zich niets herinneren van wat het heeft gezien.”

Even spoorloos

Nadat hij Lander neergestoken had, sloeg Jeroen V. op de vlucht. Hij was even spoorloos tot vrienden van Lander die in het nabijgelegen café ’t Pleintje zaten, hem opmerkten. “We waren al gaan kijken toen we verschillende combi’s en de ambulance zagen arriveren bij het appartement van onze vriend en hadden daar de naam van de verdachte opgevangen. We zochten hem op op Facebook en zo herkenden we hem toen hij uit een steegje kwam. De cafébazin bevestigde ook dat hij het was, dus gingen we op hem af en omsingelden hem.”

De man is toen gaan zitten en zei sorry. “Hij zei dat hij niet wist wat er precies gebeurd was. Hij was niet nuchter, dat was duidelijk. Het was riskant, want we wisten dat hij net iemand had neergestoken en dat hij misschien nog een wapen bij had, maar het ging wel om onze vriend en we deden ook gewoon onze burgerplicht.”

Bedankje

De politie kon de man inrekenen en had zelfs een bedankje over voor de vriendengroep die de verdachte staande hield. Jeroen V. was inderdaad onder invloed tijdens de feiten en was pas maandagmorgen voldoende ontnuchterd om verhoord te worden. Hij wordt vandaag nog voorgeleid voor de onderzoeksrechter die over zijn verdere aanhouding zal beslissen.

Lander Vandekerckhove verblijft intussen op de afdeling intensieve zorgen van het UZ in Gent. “Ik heb een ingeklapte long en mijn slokdarm is geperforeerd. Het is erg delicaat om te opereren, ik moet waarschijnlijk nog een paar dagen op intensieve blijven”, zegt hij. (JF/TM)