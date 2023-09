Roeselaarse rugbyclub opnieuw slachtoffer van vandalisme: “Blij dat we volgend jaar verhuizen naar Schiervelde”

De Roeselaarse rugbyclub is opnieuw het slachtoffer geworden van vandalisme. Woensdag werden de twee ramen van het clublokaal ingeslagen. Niemand geraakte binnen, maar voor de clubleden is het een zoveelste tegenvaller. “Bijna elke maand zijn we het slachtoffer van vandalisme. We zijn dan ook blij dat we volgend jaar verhuizen naar de site Schiervelde waar we minder weg van alles zullen zitten.”

Bij Rugby RSL, de Roeselaarse rugbyclub die een terrein heeft langs de Hoogstraat in Rumbeke, werd men de voorbije jaren meermaals het slachtoffer van inbraken en vandalisme. “Eigenlijk is het bijna maandelijkse kost. Onlangs werd onze levering dranken nog kapot geslagen waardoor er overal glas op ons veld lag. Ons lokaal zit wat verstopt waardoor vandalen niet opgemerkt worden door de buurt”, aldus Laura Desaranno, secretaris van de club.

De rugbyclub plaatste inmiddels een alarmsysteem waardoor de bestuursleden een melding krijgen wanneer iemand het lokaal ongewenst betreedt.

Geen leuke start van het nieuwe seizoen

Toch stelden de leden van de rugbyclub woensdag terug grote beschadigingen aan hun lokaal vast. “De ramen werden ingeslagen, waarschijnlijk met een hamer. Er is niets gestolen, maar de schade is groot. We hebben een viertal uur met heel wat helpende handen glas zitten ruimen.”

Inmiddels is het rugbyseizoen begonnen. Aanstaande zaterdag spelen twee ploegen van Rugby RSL een thuiswedstrijd. “De ramen werden inmiddels dicht gemaakt, maar dit is toch niet leuk om zo het seizoen te beginnen.”

En toch ziet de toekomst er rooskleurig uit

Ondanks de tegenslagen ziet de toekomst voor de rugbyclub er rooskleurig uit. Rugby RSL verhuist volgend seizoen naar de site Schiervelde. “Daar zullen we veel meer zichtbaar zijn. Geïnteresseerde leden en sponsors merken er ons hopelijk op waardoor we als club verder kunnen groeien”, aldus Laura.

Door de verhuis van de rugbyclub wordt er ook extra ruimte gecreëerd voor de hockeyclub de Roeselare Rangers. De hockeyclub kende de voorbije jaren een grote groei in aantal leden. De nood aan een tweede hockeyveld was dan ook hoog. Het huidige rugbyveld van Rugby RSL wordt na afloop van het seizoen omgebouwd tot een volwaardig hockeyveld.