Roemeense vrachtwagenchauffeurs in de cel voor mensensmokkel via Zeebrugge

De Brugse onderzoeksrechter heeft vier Roemeense vrachtwagenchauffeurs aangehouden voor mensensmokkel via de haven van Zeebrugge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De bewuste containers met transmigranten werden al in 2019 naar het Verenigd Koninkrijk verscheept.

In de loop van 2019 werden in het Verenigd Koninkrijk meermaals transmigranten aangetroffen in containers afkomstig uit Zeebrugge. Het ging om groepen tot zelfs twaalf mensen, waaronder ook gezinnen met kinderen.

Scheepvaartpolitie

De bewuste containers bleken op Belgisch grondgebied steeds door hetzelfde bedrijf verplaatst te zijn. Dat zogenoemde shuntbedrijf had meerdere Roemeense vrachtwagenchauffeurs in dienst. Op dat moment beschikten de speurders echter over onvoldoende harde elementen om verdachten te arresteren.

De scheepvaartpolitie van Zeebrugge bleef in de daaropvolgende maanden wel gewoon aan de slag met de beschikbare informatie. Met behulp van informatie uit andere onderzoeken viel de puzzel uiteindelijk in elkaar.

Mensensmokkel

Woensdagochtend werden vier Roemeense vrachtwagenchauffeurs uit hun bed gelicht en gearresteerd. De onderzoeksrechter besliste ondertussen om alle verdachten aan te houden op verdenking van mensensmokkel. Dinsdag zal de Brugse raadkamer oordelen of de Roemenen al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.

“Dit dossier bewijst eens te meer dat de sleutel tot succes in dergelijke onderzoeken gelegen is in het verzamelen en exploiteren van informatie”, reageert procureur Frank Demeester.

Recherchecapaciteiten

Volgens het parket moeten verdachten dus niet denken dat ze op beide oren kunnen slapen als ze enkele jaren buiten schot blijven. De scheepvaartpolitie en de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) blijven immers zoeken naar linken tussen mensensmokkeldossiers.

“Dankzij de recherchecapaciteiten van onze onderzoekers, het goede informatiebeheer van het SICAD (het informatiekruispunt van de federale politie) en de vlotte contacten met de buitenlandse collega’s kunnen de puzzelstukjes dan samengelegd worden om feiten van mensensmokkel te bewijzen.”