Recordaantal West-Vlamingen draagt enkelband

In West-Vlaanderen werden vorig jaar 744 verdachten en veroordeelden gemonitord en begeleid tijdens hun elektronisch toezicht. Een absoluut record, zo blijkt uit cijfers van het Agentschap Justitie en Handhaving.

In 2022 stonden in heel Vlaanderen liefst 1.600 personen onder dagelijks elektronisch toezicht. In de volksmond betekent dit dat ze een enkelband droegen en dagelijks opgevolgd werden.

In maart van dit jaar werd al de kaap van 1.900 mensen gerond. In totaal kregen in Vlaanderen vorig jaar 5.174 mensen een enkelband aangegespt, die dus niet per se dagelijks opgevolgd werden. Ook dat is een recordaantal.

In onze provincie ging het om 744 verdachten en veroordeelden die een enkelband om hadden, het hoogste cijfer ooit. In 2015 werden nog 640 mensen op deze manier opgevolgd, een stijging met iets meer dan zestien procent in acht jaar tijd.

Gevangenissen zonder tralies

“Al deze mensen moeten door de overbevolking in onze gevangenissen niet op de grond slapen, kunnen hun werkplek behouden, hun kinderen zien en ze behouden ook hun sociaal netwerk”, verduidelijkt administrateur-generaal Bob Van den Broeck van het Agentschap Justitie en Handhaving.

“De enkelband speelt in de strafuitvoering een steeds belangrijkere rol. Zo bieden we mensen meer kansen om zich te herpakken in de zogenaamde Vlaamse gevangenissen zonder tralies.”

Een enkelband wordt gemiddeld 109 dagen gedragen en 89 procent onder hen is een man. Vooral 25- tot 44-jarigen – net geen zestig procent – worden onder elektronisch toezicht geplaatst.

Een enkelband kan in drie gevallen als maatregel uitgevaardigd worden: veroordeelden die een straf van minder dan drie jaar kregen, in het kader van een voorlopige hechtenis en bij gevangenisstraffen van meer dan drie jaar is een enkelband eveneens mogelijk. Dan wordt het merendeel van de veroordeling omgezet naar elektronisch toezicht. Wie daarvoor in aanmerking komt, ligt in handen van de gevangenisdirectie.

Huisverbod

Het parket legde dan weer 488 keer een tijdelijk huisverbod voor gewelddadige partners op. “Een ingrijpende maatregel die niet licht genomen wordt, maar wel resultaat oplevert. Niet alle gedwongen huisverboden resulteren immers in echtscheidingen. We werken zowel met het slachtoffer als de pleger van het huiselijk geweld.”

De maatregel voor tijdelijk huisverbod werd in 2013 ingevoerd en wordt steeds vaker gebruikt. Opvallend, zegt het Agentschap. Tot 2019 waren er in heel België gemiddeld honderd gevallen per jaar. In 2022 werden er in Vlaanderen alleen al bijna vijfhonderd genoteerd.

“De oorzaak is niet ver te zoeken”, aldus nog Bob Van den Broeck. “De begeleiding van slachtoffers en plegers door justitiehuizen en Family Justice Centers wordt steeds beter, waardoor parketten en rechtbanken meer vertrouwen hebben dat de maatregel zal werken.”