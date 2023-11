Recordaantal jongeren voor kortverblijf naar gesloten instelling

Het aantal jongeren dat na een jeugddelict kort in een gesloten instelling wordt geplaatst, is fors gestegen in 2022. Van de 299 jongeren in Vlaanderen, die door de jeugdrechter werden veroordeeld, werd meer dan dan de helft in kortverblijf geplaatst in de gemeenschapsinstelling De Zande in Wingene. Dat is een stijging van 80 procent in vergelijking met 2021. “Na het kortverblijf krijgen de jongeren nog een intensieve begeleiding, zodat de jongeren toch een duidelijke signaal krijgen zonder dat toekomstkansen er hard door beïnvloed worden”, zegt Niels Heselmans woordvoerder van Agentschap Opgroeien.

Het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud dat door de jeugdrechter voor kortverblijf in een gesloten instelling werd geplaatst in onze provincie is in 2022 met 80 procent gestegen. De gemeenschapsinstelling in Wingene is een van de drie campussen in Vlaanderen en de enige in West-Vlaanderen, die wordt gebruikt voor kortverblijf. Een totaal van 166 jongeren, meer dan de helft van de jongeren, die veroordeeld werden in Vlaanderen, verbleven in 2022 in de instelling in Wingene.

Intensief traject

“Van die 166 werden er 46 door een West-Vlaamse rechtbank doorverwezen voor 14 dagen kortverblijf. Maar het overgrote deel gaat om jongeren uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, die daar geplaatst werden. Zij komen dan voor 14 dagen terecht in de leefgroep kortverblijf. Daar gaan begeleiders en psychologen samen met hen aan de slag, maar ook de ouders en school worden zo goed mogelijk betrokken. We zoeken naar de risicofactoren, die de aanzet waren tot het delict en proberen die zoveel mogelijk te verkleinen”, legt Niels Heselmans woordvoerder van Agentschap Opgroeien uit.

“Via een intensief traject worden ze geconfronteerd met de impact van hun daden bij slachtoffers, maar we kijken ook vooruit naar wat ze met hun leven willen bereiken om opnieuw te vervallen te vermijden. Dankzij het warme onthaal wordt het duidelijk dat ook een korte periode in een gesloten instelling veel kan betekenen. Ook de vervolghulpverlening voor na het kortverblijf wordt daar opgestart. Op het einde schrijven ze een brief naar zichzelf in de toekomst. Die doen wij twee maanden later op de post, zo zien ze op een korte periode hoe het voor hen veranderd is.”

Duidelijk signaal

Het kortverblijf geeft jeugdrechters de mogelijkheid om een duidelijk signaal te geven aan de jongeren, die een misstap begaan zonder dat zij daarvoor een lange tijd van hun vrijheid beroofd worden. “Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat een langdurig verblijf in een gesloten instelling heel wat negatieve effecten kan hebben op de verdere ontplooiing van jongeren.”

“Daarom wordt er fors ingezet op alternatieven zoals gemeenschapsdienst of herstelbemiddeling. Maar wanneer jeugdrechters jongeren willen wijzen op hun plichten zonder hen daarom voor enkele maanden aan een instelling toe te wijzen, kunnen ze ook opteren voor de formule kortverblijf”, gaat Heselmans verder.

Langdurig verblijf

De jeugdrechter kan ook altijd gaan voor een langdurig traject in een gemeenschapsinstelling indien dat nodig is. “Vorig jaar werden er 179 zo’n trajecten opgestart in onder andere Wingene, maar ook in Beernem en Ruiselede. Dat gaat dan om jongeren, die een ernstig delict pleegden of recidief gedrag vertoonden. Ook dan blijft onze focus op herintegratie door bijvoorbeeld te beginnen met een terugkeer naar school en daarna kunnen dan dag- en weekendbezoeken naar huis opgebouwd worden”, besluit Heselmans.