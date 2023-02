Zwevezeelse staalplatenproducent Joris Ide riskeert zes maanden sluiting na dodelijk ongeval

De Zwevezeelse staalplatenfabrikant Joris Ide riskeert voor de Brugse strafrechtbank zes maanden voorwaardelijke sluiting en een geldboete van 24.000 euro, de helft met uitstel, voor een ongeval dat het leven kostte aan de 58-jarige Walter De Raeve uit Denderleeuw. Volgens de arbeidsauditeur het gevolg van een falend veiligheidsbeleid, maar het bedrijf zelf legt de schuld bij het slachtoffer. “De procedures waren er, maar hij heeft ze niet toegepast.”

Op 9 augustus 2019 voerde het slachtoffer samen met twee collega’s onderhoudswerken uit aan een machine van staalplatenfirma Joris Ide in Zwevezele. Ze waren aan de slag voor Techni Masters, een gespecialiseerde onderhoudsfirma uit het Antwerpse die in onderaanneming werkte voor Joris Ide. Maar tijdens de werken schoot de machine plots in gang waardoor Walter De Raeve verpletterd raakte. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De twee anderen konden tijdig wegspringen en raakten lichtgewond.

Zowel Joris Ide als Techni Masters werden voor de strafrechtbank gedaagd wegens onopzettelijke doodslag. Arbeidsauditeur Evi De Clercq was vrijdag vernietigend voor het veiligheidsbeleid bij Joris Ide. “Een hercontrole na het ongeval wees uit dat 37 procent van de machines niet in orde waren op vlak van veiligheid” , verduidelijkte ze. “Dat geldt ook voor de machine waar het ongeval gebeurde. De elektrische kast waar ze kon uitgeschakeld worden was totaal onbereikbaar. Een noodprocedure was er niet. Het is bijzonder storend dat men de schuld bij de werknemers legt, terwijl ons onderzoek duidelijk heeft aangetoond dat zij geen enkele fout hebben gemaakt. Het staat wel vast dat zij onvoldoende waren opgeleid om aan die machine te werken.”

Al vaker arbeidsongevallen

Bij Joris Ide gebeurden al vaker arbeidsongevallen die in veroordelingen resulteerden. Eind 2015 verloor een arbeider een hand bij een ongeval met een pletwals en in 2006 overleed een interimkracht, nadat hij onder een rol staal van 1.000 kilogram terecht was gekomen. “Maar veiligheid interesseert hen klaarblijkelijk nog altijd niet”, besloot De Clercq. Voor Joris Ide vroeg ze zes maanden voorwaardelijke sluiting en een geldboete van 24.000 euro, de helft met uitstel. “Het bedrijf moet als voorwaarde zijn machinepark in orde stellen en bij de keuze van onderaannemers beter nagaan of hun werknemers deftig zijn opgeleid”, besloot ze. Ook voor Techni Masters was de auditeur niet mals. Ze laakte de gebrekkige opleidingen en vroeg een effectieve geldboete van 24.000 euro.

Zowel Joris Ide als Techni Masters vroegen over de hele lijn de vrijspraak. “Dit ongeval had uiteraard nooit mogen gebeuren”, pleitte Sara Torrekens, de advocate van Joris Ide. “Maar aan die machine schortte er niets. Het ging om een gloednieuw exemplaar en de fabrikant heeft de operatoren zélf opgeleid. Walter De Raeve was een heel ervaren technieker en werkte al vele jaren bij Joris Ide. De procedures waren er maar hij heeft ze niet toegepast.” Ook de advocaat van Techni Masters legde de fout bij De Raeve en zijn collega’s. “Ze moeten een inschattingsfout hebben gemaakt”, stelde hij.

“Zwartste bladzijde”

De bekende ondernemer Joris Ide liet zijn gelijknamige bedrijf in 2015 over aan een internationale groep. Niemand van het bedrijf liet zich vrijdag zien op de rechtbank. De zaakvoerder van Techni Masters was er wel. “Dat ongeval was de zwartste bladzijde uit onze geschiedenis”, zei hij. “Ik heb Walter zien liggen met zijn huilende collega’s rond hem. Ik heb er weken wakker van gelegen en sinds het ongeval herhaal ik tot vervelens toe bij onze werknemers om aan de veiligheid te denken.”

De zus van Walter De Raeve stelde zich burgerlijke partij in de zaak. “Walter is de tweede broer die ik verloor”, zuchtte ze. “We hadden een hechte band en zagen elkaar wekelijks. Hij werkte graag bij Joris Ide en mocht hij nog leven zou hij nu bijna op pensioen zijn. Dat zijn werkgever de schuld bij hem legt doet pijn. Toen ik op de dag van het ongeval ter plaatse kwam zeiden ze mij nochtans dat Walter geen enkele fout maakte. Maar ach, ik ben mijn broer kwijt. Ik blijf een verliezer. Schadevergoeding of niet.”

De rechtbank doet uitspraak op 10 maart. (AFr)