Zwartrijder krijgt zes maanden celstraf na agressie tegen Lijncontroleurs in Nieuwpoort

Een 30-jarige man uit Tervuren heeft zes maanden cel gekregen wegens agressie tegenover twee Lijncontroleurs die hem betrapten op zwartrijden in Nieuwpoort. Opvallend is dat de man die celstraf eigenlijk al uitzat maar pas achteraf daartegen verzet aantekende omdat hij alsnog de vrijspraak wou.

Op 27 augustus 2021 wilden twee Lijncontroleurs een routinecontrole uitvoeren op een Lijnbus in Nieuwpoort. K.Z. uit Tervuren kocht volgens De Lijn nog snel een ticket aan maar werd betrapt door de Lijncontroleurs. Omdat hij weigerde zijn identiteitskaart te tonen ontstond tumult en daarbij zou K.Z. de vrouwelijke en mannelijke controleur hardhandig geduwd hebben waardoor die gewond raakten. Voor de feiten kreeg bij verstek. K.Z. zes maanden cel en 800 euro boete. De man zat die celstraf intussen al uit met een enkelband maar tekende na die straf alsnog verzet aan. Hij eiste plots toch de vrijspraak.

“Controleur sprong op zijn rug”

“Dat omwille van het feit dat hij totaal onschuldig is”, sprak zijn advocaat. “En hij hoopt dat de geldboete op die manier nog wegvalt. Want hij had die dag wel degelijk een geldig vervoersbewijs. De discussie ontstond omdat K.Z. vond dat ze niet het recht hadden zijn identiteitskaart te vragen. Toen hij dan toch wilde uitstappen is het net die vrouwelijke controleur geweest die hem op de rug sprong. Hij wilde haar afschudden en kreeg daarop zelf twee vuistslagen van de andere controleur. Het is dus hij die het slachtoffer is.” De rechter veegde dat alles van tafel en legde hem opnieuw dezelfde straf op. (JH)