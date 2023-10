Zware straffen voor gangsters die 25 inbraken pleegden én vrouw hardhandig opsloten in kelder

Drie Oost-Europeanen die deel uitmaakten van een rondtrekkende dievenbende kregen zware celstraffen nadat ze liefst 25 keer inbraken, bijna altijd in West-Vlaanderen. Ze sloegen onder meer toe in Diksmuide, Ieper en Kortrijk. Ze braken altijd in om juwelen te stelen, en deden dat als de bewoners niet thuis waren. Een keer misrekenden ze zich en was een 78-jarige vrouw uit Diksmuide wél thuis. Haar pakten ze hardhandig aan en sloten haar op in de kelder. De leider kreeg 40 maanden cel.

In de tweede helft van 2020 sloeg een rondtrekkende inbrekersbende op verschillende plaatsen toe in West-Vlaanderen, op enkele plaatsen in Henegouwen en eenmaal over de Franse grens. Het bleek om drie inbrekers te gaan die telkens op dezelfde manier te werk gingen: eerst voerden ze een prospectie uit van in welke huizen ze wilden toeslaan, en daarna belde hun 31-jarige leider doodleuk aan. “Zij het telkens vermomd met baard, pet en mondmasker”, sprak de procureur. “Deed iemand open dan maakte hij zich met een smoesje uit de voeten. Was niemand thuis, dan riep hij zijn twee kompanen van 30 en 21 jaar.”

De dieven drongen het huis binnen, richtten heel wat wanorde aan en stalen vooral juwelen maar ook geld en elektronica.

Vrouw opgesloten in kelder

De dieven gebruikten dus een list om eerst te kijken of niemand thuis was, maar op 19 december 2020 misrekenen ze zich. Dat gebeurde in de Oostkerkestraat in Oostkerke, bij Diksmuide. Nadat ze een raam in de woonkamer hadden stuk geslagen troffen ze binnen een 78-jarige vrouw aan. De vrouw begon te schreeuwen waarop de daders haar hardhandig aanpakten, het zwijgen oplegden en aan het haar voorttrokken om haar in de kelder op te sluiten. Ze trokken daarbij de ring van haar vinger en halsketting af, die een grote emotionele waarde had voor de vrouw.

De drie daders konden pas na 25 inbraken in onder meer Diksmuide, Ieper, Heuvelland, Koekelare, Kortrijk, Menen, Zwevegem, Izegem en Spiere-Helkijn gepakt worden. De 31-jarige leider kreeg nu 40 maanden cel, zijn twee kompanen die bij minder feiten betrokken waren kregen 18 en 20 maanden cel. De dievenbende moet vijf slachtoffers samen meer dan 80.000 euro betalen. (JH)