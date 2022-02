Zware celstraffen voor jonge Franse carjackers met voorliefde voor SUV’s

Drie Fransen van 19, 20 en 23 jaar uit de buurt van Boulogne-Sur-Mer zijn tot zware celstraffen veroordeeld wegens een hallucinante poging tot carjacking in Oostduinkerke, alsook de diefstal van drie luxewagens in Veurne en Sint-Denijs-Westrem. Bij het feit in Oostduinkerke werd het slachtoffer zelfs geslagen en beschoten met een alarmpistool. “Het hele gezin is getraumatiseerd voor het leven”, klonk het op de rechtbank. De drie hadden kennelijk een voorliefde voor SUV’s.

“Mijn cliënt kwam net terug van de bakker toen er een pistool tegen zijn hoofd werd gezet. Hij moest zijn Mercedes GLE afgeven, maar weigerde. Tijdens een schermutseling is er geschoten en werd hij met de kolf van het pistool op het achterhoofd geslagen. Hij wist toen nog niet dat het om een alarmpistool ging.”

“Bijzonder traumatiserend voor het hele gezin, want ook de kinderen zagen het gebeuren”, was het niet mis te verstane pleidooi van Brecht Gekiere, advocaat van het slachtoffer uit Oostduinkerke. De daders vluchtten in hun Ford Ka zonder buit.

Ook gestraft in Frankrijk

De feiten dateren van juli 2018 maar kwamen pas recent voor de rechtbank, omdat de daders eerst straffen in Frankrijk moesten uitzitten. De drie werden nog voor twee andere diefstallen vervolgd. Eerder braken ze namelijk in in een woning in Veurne om er een Land Rover te stelen. En in Sint-Denijs-Westrem stalen ze een Mercedes GLC 200 en een Audi SQ5 bij een woninginbraak.”

“Na de feiten in Oostduinkerke werden de dieven uiteindelijk opgespoord dankzij gegevens van ANPR-camera’s, telefonieonderzoek en op basis van persoonsbeschrijvingen. Ze bleken afkomstig uit de regio van het Franse Boulogne-sur-Mer. Daar werden alle gestolen voertuigen aangetroffen.

Minderjarigen

De bende bestond eigenlijk uit vijf jongeren, maar twee waren nog minderjarig op het moment van de feiten. Opvallend was dat ze eigenlijk telkens naar Amsterdam onderweg waren om grote hoeveelheden drugs te gaan kopen, maar onderweg dure wagens stalen als tussendoortje.

“Een jeugdzonde”, klonk het bij de beklaagden en hun verdediging. Ze excuseerden zich en verklaarden dat ze hebben gebroken met het verleden sinds hun baldadigheden van in 2018. Ze vroegen mildheid en een straf met uitstel.

De rechter ging er niet op in. De drie werden veroordeeld tot respectievelijk 40 maanden, 3 jaar en 30 maanden effectieve celstraf.

Er is ook voor zo’n 10.000 euro aan schadevergoedingen toegewezen aan de slachtoffers. De aanstelling van een deskundige om eventuele blijvende gehoorschade vast te stellen bij het slachtoffer uit Oostduinkerke, werd afgewezen.

(BB)