Zwakbegaafde moeder en zoon uit De Panne geïnterneerd na geweld tegen politie

Een moeder en haar zoon uit De Panne worden geïnterneerd voor feiten waarbij ze beiden buitensporig geweld gebruikten tegen de politie na een medische interventie. Uit onderzoek blijkt dat beiden zwakbegaafd zijn. De rechter van Veurne besliste dat ze beiden worden geïnterneerd.

De feiten speelden zich af op 2 juni 2020 in De Panne. De politie werd toen in versterking gevraagd door ambulanciers die in de woning aanwezig waren. Er was iets mis met de 23-jarige M. die bewusteloos in de woning lag. De man had een black-out, wellicht door drankmisbruik, en van de moeder kregen de ambulanciers weinig medewerking.

Als een razende tekeer

“De stiefvader was zelfs niet aanwezig omdat hij geen zin had in de situatie, dat zegt ook al veel”, sprak de advocaat van de politiemensen. “De zoon was nogal zwaarlijvig en er werd besloten om hem via de trap naar beneden te dragen tot aan de ambulance. Halverwege werd hij echter wakker en ging hij als een razende tekeer tegen de politie. Hij duwde een van hen de trap af, maar die kon gelukkig nog landen op zijn voet. Daarna viel hij beide agenten aan en bleef in het rond slaan. Dat ging buiten ook verder waarna de moeder zich ook tegen de politie begon te keren.”

Buitensporig geweld

De betrokken politiemensen krijgen een schadevergoeding van de daders maar die worden niet gestraft voor de feiten. “Zowel de zoon als de moeder maakten zich schuldig aan buitensporig geweld tegen de politie”, sprak de procureur. “Er werden vuistslagen uitgedeeld, elleboogstoten, er werd geduwd en geschopt en daarna ook nog gespuwd. Uit een onderzoek van de deskundige blijkt echter dat de zoon een IQ heeft van 51 en de moeder van rond de 60. Er is dus sprake van een geestesstoornis. We vragen voor beiden de internering voor deze feiten.” De rechter ging daarmee akkoord omdat ook de advocaat van beiden daarop aandrong. (JH)