Zwakbegaafde drugskoerier wil na zes maanden in cel zo snel mogelijk terug naar Nederland

Met 629 gram cannabis en cocaïne kon een 39-jarige man uit het Nederlandse Breda bij een controle op de snelwegparking aan tankstation Shell in Marke, bij Kortrijk, geklist worden. Na een verblijf van zes maanden in de cel vroeg hij aan de rechter of hij snel terug naar huis zou kunnen.

De controle vond op 9 oktober 2022 plaats. Naast de drug vond de politie ook nog twee gsm’s en 430 euro cash geld terug. Tijdens het onderzoek bleek zijn wagen sinds 15 september bijna dagelijks de Belgische grens te zijn overgereden.

Op 22 augustus kon Zekeriya A. met een ander voertuig in Bredene worden gespot en ook dan bleek dat voertuig goed voor bijna dagelijkse grensoverschrijdende verplaatsingen. In de gsm’s vonden de speurders heel wat WhatsApp-gesprekken over adressen en hoeveelheden drugs. “Hij was inderdaad een pion in een vereniging, een loopjongen”, gaf zijn advocate toe.

Vogel voor de kat in gevangenis

De gevonden drugs zaten netjes verpakt in afzonderlijke porties, klaar om op de afgesproken adressen afgeleverd te worden. De openbare aanklager vorderde voor A. een celstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro. “Hij is zwakbegaafd en een gemakkelijk slachtoffer”, vond zijn advocate. “Hij lijdt ook aan schizofrenie. In de gevangenis is hij een vogel voor de kat. Daarom wil hij zo snel mogelijk de gevangenis kunnen verlaten en naar zijn woonzorgbegeleider terugkeren.” Vonnis op 18 april. (LSi)