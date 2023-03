Zwakbegaafde dertiger uit Harelbeke deed zich voor als 16-jarig meisje en riskeert 3 jaar cel voor kinderporno

Er hangt een 35-jarige zwakbegaafde man uit Harelbeke 3 jaar cel boven het hoofd voor bezit en verspreiding van kinderporno. Hij liep al twee veroordelingen voor aanranding van minderjarigen op.

Begin 2022 liep bij de politie de melding binnen dat iemand via Snapchat kinderpornografische foto’s verspreidde. Onderzoek leidde naar Kevin V. Een huiszoeking leverde foto’s en filmpjes van 6 tot 14-jarigen op. Op een chatapp deed hij zich voor als meisje van 16 jaar. Aan andere jongeren vroeg hij foto’s door te sturen.

Voorwaarden

“Hij is zwakbegaafd en seksueel onvolwassen”, aldus zijn advocaat. “Behandeling en begeleiding is nodig. Die heeft hij ondertussen ook opgestart.” V. vloog een tijdje de cel in maar is sinds halfweg augustus 2022 op vrije voeten. Hij vroeg niet meer terug naar de gevangenis terug te moeten en toonde zich bereid voorwaarden te volgen. Vonnis op 29 maart. (LSi)