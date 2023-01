Zwakbegaafde Bruggeling die hardnekkig aanstuurde op seks bij zeventienjarig meisje wordt geïnterneerd

De Brugse strafrechtbank heeft de internering bevolen van een 34-jarige man, die een zeventienjarig meisje belaagde omdat hij seks met haar wou. De man heeft een IQ van amper 50 en werd ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Op 3 augustus vorig jaar stapte het toen zeventienjarige slachtoffer met haar moeder naar de politie. Ze verklaarde dat M.M. haar via Messenger gevraagd had om samen naar een privésauna te gaan. Opmerkelijk: terwijl ze nog bij de politie zat, stuurde de Bruggeling haar een foto van zijn geslachtsdeel. Tijdens zijn verhoor gaf M.M. toe dat hij het meisje naakt wou zien en seks met haar wilde. Hij bekende ook dat hij een zestal weken eerder het achterwerk van het meisje had betast op restaurant. Sindsdien was hij het slachtoffer beginnen belagen met de vraag om seks te hebben. Het meisje wees hem telkens af en vroeg hem ook om te stoppen met zijn berichten.

Risico op herval

Een psychiater onderwierp de Bruggeling aan een onderzoek en stelde vast dat hij een IQ heeft van 50 en als mentaal gehandicapt beschouwd moet worden. M.M. weigerde ook vragen te beantwoorden over zijn seksualiteit. Nog volgens de psychiater is er zeker een risico op herval. Een tiental jaar geleden zou M. immers al eens over de schreef zijn gegaan bij de veertienjarige zus van zijn toenmalige vriendin. De psychiater suggereerde daarom een opname in een gespecialiseerde instelling. Het slachtoffer kreeg van de rechter 750 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)