Zus van Sammy (38) moet zich verantwoorden voor belaging tegenover agente die haar broer uit zelfverdediging neerschoot: “Ze wilde gewoon een gesprek”

Op 12 juni 2019 viel Sammy C. (38) uit Wevelgem twee agenten aan met een schroevendraaier. Een raakte gewond, zijn collega schoot hem uit zelfverdediging neer. Nu, ruim vier jaar later, moet zijn zus F.C. voor de rechtbank verschijnen voor belaging nadat ze de agente berichten stuurde via sociale media.

Het moest een routineopdracht worden, maar draaide uit op een nachtmerrie. Op 12 juni 2019 moesten enkele politie-inspecteurs van de zone Grensleie de situatie van Sammy C. (38), die met een psychologische problematiek kampte, controleren. Daar toegekomen liep het echter volledig mis.

De man zag de agenten komen en ging hen te lijf met een schroevendraaier. Eén agent werd door zijn kogelwerende vest in de borstkas gestoken. Toen C. zijn vizier op de andere agente richtte, schoot ze hem vanop één meter neer. De inspecteur werd door de rechtbank buiten vervolging gesteld enkele jaren na de feiten.

Berichten via sociale media

Een onverwerkt trauma voor zus F.C. (46) die ruim twee jaar na de dood van haar broer verhaal wilde halen bij de agente. Op 10 oktober 2021 contacteerde ze haar via de sociale media. “Ik hoop dat je beseft hoeveel levens je hebt kapotgemaakt”, klonk het onder meer. De raadslieden van beide partijen zorgden ervoor dat het niet escaleerde.

Echter, op 6 mei 2022 nam C. opnieuw contact op. “Ik ben nog te braaf door te zwijgen”, dreigde ze de identiteit van de agente in het openbaar te brengen. Een kleine maand later volgden nieuwe berichten. “Zal nog laatste eerbetoon brengen aan broer, ik zal openbaar maken dat jij broer hebt doodgeschoten.”

Straf

Belaging, meent het Openbaar Ministerie. Vrijdagmorgen vorderde de Procureur des Konings dan ook een werkstraf van 50 uur of, indien C. daar niet mee akkoord gaat, een celstraf van vier maanden met uitstel en een boete van 400 euro.

Volgens haar advocaat voelde de agente zich bedreigd en werd ze door de berichten geen rust gegund. “Het gaat om een serieuze intrusie in haar persoonlijke levenssfeer. Ze is gefixeerd op de agente die ze de schuld in de schoenen wil schuiven. Opnieuw werd ze door de verwijtende berichten geconfronteerd met de situatie, opnieuw lag ze er wakker van. Tot op vandaag kon ze het voorval geen rust geven”, pleitte hij. Ze vragen nu een principiële schadevergoeding van 1 euro.

De beklaagde zelf gaat dan weer resoluut voor de vrijspraak. “We rouwen intussen vier jaar”, sprak ze de rechter toe. “Ik wilde gewoon in gesprek gaan. Ik wilde weten hoe het kon gebeuren. Nooit had ik de intentie om haar aan te vallen, ik wou enkel wat medeleven. Dat het haar rust verstoorde? Daar kan ik inkomen, maar daar stond ik toen niet bij stil.” (JD)