Zus van doodgeschoten Sammy (38) vrijgesproken, nadat agente die broer uit zelfverdediging doodschoot haar aanklaagde voor belaging

Op 12 juni 2019 verwondde de psychisch zieke Sammy C. (38) uit Wevelgem een agent met een schroevendraaier. Zijn collega schoot hem daarna dood. In de nasleep van de feiten, contacteerde zijn zus F.C. die agente. Belaging, meende die. De rechter sprak de zus nu vrij.

Doodgeschoten door een agente uit zelfverdediging. Dat was het fatale lot dat Sammy C. (38) uit Wevelgem beschoren was. Op 12 juni 2019 gingen twee politie-inspecteurs van de zone Grensleie zich vergewissen van zijn situatie. Sammy kampte namelijk met psychologische problemen.

Bij aankomst in het huis in de Nachtegaalstraat liep het verkeerd. De man schoot in paniek en stormde op de agenten af met een schroevendraaier. Eén agent stak hij in de borstkas, recht door zijn kogelwerende vest. Zijn collega vuurde een kogel af, toen Sammy zich naar haar wendde. Wettelijke zelfverdediging, oordeelde de rechtbank enkele jaren na de feiten.

Onverwerkt trauma voor familie

Voor de familie was het toen – en nu nog altijd – een onverwerkt trauma. Sammy’s zus F.C. (46) uit Menen wilde daarom het hele verhaal kennen, waarop ze de agente contacteerde. Op 10 oktober 2021 stuurde ze onder meer “Ik hoop dat je beseft hoeveel levens je hebt kapotgemaakt”. De advocaten van de agente en de zus bemiddelden.

Toch nam C. ruim een halfjaar later weer contact op. Ze dreigde ermee de identiteit van de agente te openbaren. Nog eens een maand nadien gebeurde dat opnieuw. Daarop volgde een rechtstreekse dagvaarding. Belaging, zo meende ook het Openbaar Ministerie. Dat eist een werkstraf van 50 uur of vervangend een celstraf van vier maanden.

Vrijspraak

De rechter besliste woensdagmorgen om de zus vrij te spreken. “De gedragingen van de beklaagde kunnen ongetwijfeld ongemak veroorzaken, maar in de gegeven omstandigheden kunnen ze niet beschouwd worden als belaging in juridische zin”, motiveerde ze haar oordeel.

F.C. toonde zich opgelucht na de uitspraak. Ze had eerder aangegeven dat ze enkel in gesprek wilde gaan en dat ze niet stilstond dat dat de rust van de agente kon verstoren. “Ik ben blij dat we gehoord zijn, na het schuldgevoel dat we hebben. We zijn al genoeg gestraft aangezien ik mijn broer en mijn moeder haar zoon al vier jaar kwijt zijn”, vertelde ze. (JDR)