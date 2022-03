Zorgkundige besteelt twee jaar lang rusthuisbewoners en collega’s

Uitgerekend in een tijd, waarin het voor de zorg een ware uitdaging is om voldoende goed personeel te vinden, werd woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge geconfronteerd met een uitzonderlijke reeks diefstallen bij inwoners en medewerkers. Na lang zoeken en een uitgekiende val, bleek de dader een zorgkundige te zijn. De vrouw is nu veroordeeld tot een celstraf.

‘Wij zoeken collega’s met passie voor zorg en begeleiding’, deze banner aan woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge maakte de voorbije weken het arbeidstekort duidelijk. “Er is algemene krapte op de arbeidsmarkt. Ook in de zorg is die problematiek er de voorbije jaren niet op verbeterd, integendeel”, zegt directeur Jorgen Sijoen.

Zeker in die context kon het woonzorgcentrum een uitzonderlijke reeks diefstallen missen als kiespijn. Een vrouw uit Poperinge kwam in dienst begin september 2018 en had als zorgkundige nauw contact met hoogbejaarde inwoners op de kamer. Tijdens haar werk stal ze gedurende meer dan twee jaar van bewoners, maar ook van collega’s, goed voor een totaalbedrag van meer dan 1.000 euro. Het ging niet alleen om geld, maar bijvoorbeeld ook om een verlovingsring van een collega.

Strategie

De dievegge kon ontmaskerd worden dankzij een uitgedokterde strategie en val, waarbij serienummers van bankbiljetten van een collega werden gefotografeerd. Deze biljetten werden na de diefstal aangetroffen bij de verdachte vrouw.

Het woonzorgcentrum ontsloeg haar, maar liet het daar niet bij. “Het was de eerste keer dat we met zulke feiten geconfronteerd werden en vonden het belangrijk om een duidelijk signaal te geven, dat zoiets niet kan. Zilvervogel moet een warm huis van vertrouwen blijven.” De vrouw werd voor de Ieperse rechtbank gebracht en advocaat Rik Ascrawat stelde zich burgerlijke partij voor het woonzorgcentrum en de gedupeerde inwoners en medewerkers.

Kwetsbare personen

“De vrouw heeft het vertrouwen van de bewoners grovelijk beschaamd. Het is niet moeilijk om zulke kwetsbare personen te misleiden om hen te beroven”, pleitte Ascrawat in de rechtbank. “Het is ook beschamend hoe zij insinueerde dat andere collega’s schuldig waren. Ze wou enkel feiten bekennen, waarvan ze niet anders kon. Voor de directie was de onwetendheid vervelend. Voorheen waren er nooit klachten en de feiten zorgden voor een onaangename situatie onder het personeel, want iedereen kon iedereen verdenken.”

De advocaat van de vrouw vroeg de rechtbank om haar straf mild te houden. “Ze wou niet toegeven aan haar vriend dat ze niet in de mogelijkheid was om bij te storten op hun gemeenschappelijke rekening, doordat ze die job combineerde met een opleiding. Ze zag geen andere uitweg. Ze kwam nog nooit in aanraking met justitie en hoopt dat dit de laatste keer is.”

De rechtbank veroordeelde de vrouw deze week tot een celstraf van twaalf maand, waarvan drie maand effectief, en een boete van 400 euro met uitstel. Directeur Jorgen Sijoen reageerde opgelucht. “Eindelijk gerechtigheid.” (TP)