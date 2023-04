Zoon overvallen vrouw (95) herkent eerst stem dader maar is daar voor rechtbank niet meer zeker van

Twee jaar na een brutale home-invasion bij een nu 95-jarige vrouw en haar 70-jarige invalide dochter in Koksijde kwam haar zoon in de rechtbank getuigen over de feiten. Kort na de feiten gaf de man aan de stem van een van de overvallers, de 39-jarige V.P. uit De Panne te herkennen. “Maar ik twijfel nu of hij het wel was”, sprak de zoon.

De home-invasion vond op 16 maart 2021 plaats in een woning in de Tennislaan in Koksijde. Daar woont een 95-jarige vrouw met haar 67-jarige andersvalide dochter. Ze werden plots verrast door twee gemaskerde mannen die de slachtoffers op bed gooiden en hen bevalen zich koest te houden. De daders werden echter op hun beurt verrast door de 58-jarige zoon die aanbelde.

Na een onderzoek en beschrijving van de postuur van de daders ging de politie op zoek naar hen. Ze reden met een Renault Megane en via de ANPR-camera’s konden twee verdachten in beeld worden gebracht. Het gaat om de 40-jarige L.G. uit Henegouwen en de 39-jarige V.P. uit De Panne. Beiden stonden voor de strafrechter en riskeren drie jaar cel. Maar het duo ontkent alles staalhard en volgens hun advocaten zijn er geen bewijzen.

Twijfel

Daarom werd de zoon bij de rechter als getuige ondervraagd. “Toen ik aanbelde waren ze de brandkast aan het openbreken”, sprak de man. “Toen de deur openging werd ik naar binnen getrokken en moest ik zwijgen. Via het valalarm op de arm van mijn zus kon ik de politie verwittigen waarna ze wegvluchtten.”

Kort na de feiten wees de man V.P. aan als een van de verdachten, ook op basis van zijn postuur. De twee zijn ook kennissen. De zoon was bij een ontmoeting van V.P. duidelijk dat hij zijn stem herkende. “Maar ik moet eerlijk zijn en geef toe dat ik het nu eigenlijk helemaal niet meer zeker ben.”

De zoon kreeg nog enkele vragen voorgeschoteld over zijn contacten met V.P. maar moest op veel het antwoord schuldig blijven. De zaak gaat nu verder op 23 mei. (JH)